16.5 % زيادة المواطنات في القطاع المصرفي بالفجيرة خلال 2024

أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي وشركات التأمين خلال عام 2024 إلى 409 مواطنات، مقارنة بـ 351 مواطنة في 2023، بما يمثل نمواً قدره نحو 16.5%، لترتفع حصة المواطنات من الإجمالي إلى 86.1% في 2024، بعد أن سجلن زيادة بحوالي 58 موظفة عن العام الذي سبقه، ما يعكس تقدماً مستمراً في مسار تمكين الكوادر الوطنية النسائية ضمن القطاعات المالية.

وسجلت الأرقام عدد 286 موظفة مواطنة يعملن في المصارف الوطنية بالفجيرة، إلى جانب عدد 7 مواطنات يعملن في المصارف الأجنبية، فيما تعمل 116 موظفة إماراتية في شركات التأمين ومحلات الصرافة، ويعزى هذا إلى الدعم المقدم من برنامج «نافس» تماشياً مع رؤية الدولة ومبادراتها السبّاقة في تمكين الكوادر المواطنة ودعمها.

ونجح قطاعا المصارف والتأمين في استقطاب 475 مواطناً ومواطنة خلال العام الماضي بالإمارة الغالبية من الإناث، حيث يعد مؤشراً إيجابياً على فاعلية سياسات التوطين، ويمهّد لتعزيز رأس المال البشري المتخصص في الخدمات المالية، مما سيعززان الأثر الاقتصادي والاستدامة الوظيفية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية المصرف المركزي في التوطين، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات للـ50 عاماً المقبلة، التي ترتكز على استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والكفاءات للعمل في البنوك، وشركات التأمين، والصرافة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف زيادة التوطين في القطاع المالي.

ويحرص القطاع المصرفي على طرح برامج تدريب متخصصة تهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات الشابة الإماراتية، التي تكون بمثابة فرصة قيّمة لصقل المهارات للخريجين الجدد.

وفي المقابل أشار الكتاب الإحصائي إلى انخفاض عدد المواطنين الذكور في القطاع المصرفي بالإمارة إلى 66 مواطناً بعد أن كان 131 مواطناً في 2023، بتراجع يقارب 49.6%.