جناح «971 من المجتمع» بالقرية العالمية يستقبل 790 ألف زائر في 5 أشهر

شهد جناح «971 من المجتمع» في القرية العالمية 2024 ـ 2025، إقبالاً خلال مشاركته المتميزة للعام الخامس عشر على التوالي، حيث استقبل الجناح 790 ألف زائر منذ منتصف أكتوبر 2024 وحتى منتصف مارس الجاري.

ويُعد جناح «971 من المجتمع» أحد مشاريع وزارة تمكين المجتمع، التي تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، حيث يضم الجناح 31 مشروعاً متنوع المنتجات تلبي ذائقة الجميع، ويعتبر الجناح منصة مهمة لإبراز قصص نجاح مُلهمة، تعزز من روح الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، كما يهدف إلى تنويع مصادر دخل المشاركين، مما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويحظى الجناح بدعم من إدارة القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، التي فتحت أبوابها أمام الزوار 16 أكتوبر 2024 وتستمر حتى 11 مايو 2025، مما يتيح لهم فرصة التعرف على النماذج الإبداعية والمتميزة من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، التي تعكس روح الطموح والتجديد في الدولة.

من الجدير بالذكر أن الجناح يشهد مشاركة فاعلة من مؤسستي «زايد العليا لأصحاب الهمم»، و«غرس» التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية، مما يؤكد التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتسعى الوزارة من خلال الجناح إلى استثمار قدرات ومواهب رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، وتشجيعهم على تطوير أفكار مشاريعهم، لتصبح أكثر ابتكاراً وتنافسية، كما تحرص وزارة تمكين المجتمع على تنوع منتجات المشاريع المشاركة في الجناح، لتعريف مجتمع دولة الإمارات وزوار القرية العالمية، بالمشاريع الوطنية المتميزة، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية التي تعتبر قصصاً ملهمة، تُمكِّن الأجيال الجديدة من الاقتداء بها، وتعزيز شغفهم في قطاع ريادة الأعمال.