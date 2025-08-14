Al Bayan
أعمال

%8 نمو عضويات المنشآت الصناعية في غرفة عجمان خلال النصف الأول

أحمد أبو الفتوح

عجمان

كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن تحقيق نمو ملحوظ في عضوية المنشآت الصناعية بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ ارتفع عدد المنشآت المسجلة من 800 إلى 863 منشأة، ويعكس هذا النمو استمرار جاذبية إمارة عجمان للاستثمارات الصناعية، ونجاح السياسات الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة.

وأوضحت الغرفة أن تطور القطاع الصناعي يرتبط بشكل مباشر بزيادة القدرة التصديرية للإمارة، إذ تسهم الصناعات المحلية في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات عالية الجودة، الأمر الذي يعزز حضور العلامة التجارية «صنع في الإمارات» في الخارج، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويمتاز قطاع الصناعات التحويلية في عجمان بتنوع منتجاته التي تغطي قطاعات استراتيجية مثل: الأغذية والمشروبات، الملابس والمنسوجات، البلاستيك، الصناعات المعدنية.