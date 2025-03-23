الإمارات الأولى عالمياً في الاستقرار الاقتصادي

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الاقتصادي، وفقاً لتصنيف أفضل الدول المستقرة اقتصادياً لعام 2024 الذي يصدره موقع «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، متفوقة على سويسرا وألمانيا وكندا واليابان، على الترتيب.

وقيّم التقرير الاستقرار الاقتصادي لـ 87 دولة بناءً على معايير عدة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد، وسهولة الوصول إلى رأس المال، والاستقرار السياسي.

ويظهر التقرير أن الدول ذات الاقتصادات المستقرة تتمتع ببيئات مواتية للأعمال، ما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار.

ويظهر هذا التصنيف أهمية السياسات المالية المستقرة، والبيئات المواتية للأعمال، والاستقرار السياسي، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدول. كما يبرز التحديات التي تواجهها بعض الدول في تحقيق هذا الاستقرار، ما يتطلب جهوداً مستمرة وإصلاحات هيكلية.

ومن أبرز العوامل التي أسهمت في حصول الإمارات على المركز الأول، التنويع الاقتصادي، حيث نجحت الإمارات في تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في قطاعات؛ مثل السياحة، والطيران، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. كما وفرت بيئة الأعمال في الدولة عنصر جذب للمستثمرين بفضل المبادرات التحفيزية، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات الداعمة للأعمال.

ونوه التقرير بأن الإمارات تتمتع باستقرار سياسي وأمني يعزز الثقة لدى المستثمرين والشركات العالمية. ويعكس هذا التصنيف الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً وتنوعاً على مستوى العالم.

ومن أبرز الدول في قائمة الاستقرار الاقتصادي لعام 2024 سويسرا، التي جاءت في المرتبة الثانية بفضل نظامها المصرفي القوي، والاقتصاد المتنوع، والسياسات المالية المستقرة، فيما احتلت ألمانيا احتلت المرتبة الثالثة بفضل اقتصادها الصناعي القوي، وسياساتها المالية الحذرة، ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت كندا في المرتبة الرابعة بفضل نظامها المصرفي المستقر، ومواردها الطبيعية الغنية، وسياساتها الاقتصادية المتوازنة. وفي المركز الخامس جاءت اليابان بفضل اقتصادها المتقدم، وتقنياتها المتطورة، واستقرارها السياسي.