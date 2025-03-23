«فلاي دبي» تشغّل 101 رحلة أسبوعية إلى روسيا

تواصل «فلاي دبي» تعزيز وجودها في السوق الروسية، حيث كشفت بيانات حديثة حصلت عليها «البيان»، أن الناقلة تشغل حالياً 101 رحلة أسبوعية إلى روسيا، ما يجعلها أكبر شركة طيران تربط دبي بعدد كبير من المدن الروسية.

وتعدّ روسيا السوق الثانية لـ«فلاي دبي» من حيث عدد الرحلات الأسبوعية بعد السعودية، وتشمل مجموعة متنوعة من الوجهات في مختلف أنحاء روسيا، ما يعكس التزام الناقلة بتوسيع شبكة رحلاتها في هذا السوق المهم، حيث تقدم خدمات إلى 6 مدن روسية.

وتستمر «فلاي دبي» في زيادة رحلاتها للمدن الروسية، ما يعكس الاستجابة الكبيرة من المسافرين الذين يسافرون من دبي وإليها. وتعتبر موسكو وسانت بطرسبرغ من الوجهات الأكثر طلباً، حيث تعمل الناقلة على تعزيز شبكتها لتلبية احتياجات المسافرين.

