1.5 تريليون دولار محفظة أصول واستثمارات بنوك الإمارات بنهاية 2024

حقق القطاع المصرفي بالإمارات نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2024، مستنداً إلى قوة ومتانة البنوك المحلية، والتي عززت إجمالي محفظة أصولها واستثماراتها، لتصل بها إلى إجمالي تخطى 5.3 تريليونات درهم، بما يناهز 1.5 تريليون دولار، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، وشهدت البنوك بكافة أنواعها، ما بين تجارية وإسلامية أو وطنية وأجنبية، حركة نشطة في منح التمويلات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، باختلاف شرائح المستفيدين، بين قطاع الأعمال والأفراد، في الوقت الذي حققت أعلى معايير السلامة المالية وقوة الملاءة، مستندة إلى جاذبية واضحة لودائع العملاء.