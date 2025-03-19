«المركزي»: 60 مليار درهم تمويلات مصرفية إسلامية جديدة في 2024 بنمو 14 %

منحت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات 60 مليار درهم تمويلات جديدة العام الماضي ليرتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها 14% إلى 489 مليار درهم بحصة 22.5% من إجمالي التمويلات المصرفية بالدولة بنهاية ديسمبر.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن القطاع الخاص واصل تصدر المقترضين من البنوك الإسلامية بقيمة 347 مليار درهم بحصة 89% من التمويلات من البنوك والوحدات التشغيلية للمصارف الإسلامية وحصل القطاع الخاص على نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة من البنوك الإسلامية على مدار الفترة.

وكان المقترضون من الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص من التمويلات الإسلامية مع ارتفاعه 29 مليار درهم من 158 مليار درهم نهاية 2023 إلى 187 مليار درهم بنهاية ديسمبر.

وجاء القطاعان التجاري والصناعي كثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص وارتفع إجمالي رصيد اقتراضهما من 150 مليار درهم ديسمبر من 2023 إلى 187.5 مليار درهم في ديسمبر 2024.

وارتفعت تمويلات غير المقيمين من البنوك الإسلامية بنحو 9 مليارات درهم ورفعت رصيدها التراكمي إلى 51.5 مليار نهاية العام الماضي.