«سانتوس» تمدد الفحص النافي للجهالة لعرض شراء بقيادة «أدنوك»



قالت شركة سانتوس الأسترالية أمس إنها مددت فترة الفحص النافي للجهالة الحصري لتحالف دولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والذي عرض 18.7 مليار دولار لشراء ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في أستراليا.

وأضافت: إن فترة الفحص النافي للجهالة الحصري مددت حتى 22 أغسطس.

كانت إكس.آرجي، الذراع الاستثمارية لأدنوك، إلى جانب القابضة إيه.دي.كيو وشركة كارلايل للاستثمار المباشر، عرضت 5.76 دولارات (8.89 دولارات أسترالية) للسهم في سانتوس عند الإعلان عن العرض في منتصف يونيو. وإكس.آر.جي الآن على أعتاب صفقة ستمنحها حصصاً في عمليات رئيسية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة.

وأبدت سانتوس بالفعل دعمها للاستحواذ.