6000 موظف جديد في مصارف الإمارات خلال 4 سنوات

وظفت البنوك العاملة بالإمارات قرابة 6000 موظف جديد خلال السنوات الأربع الماضية، مع حرص القطاع المصرفي على تطبيق خطة متوازنة ما بين الرقمنة واستمرارية طرح الوظائف المتخصصة ونمو وتوسع أنشطة التمويل.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن إجمالي الوظائف المسجلة في القطاع المصرفي المحلي نما بحوالي 27 % خلال السنوات الأربع ليربو فوق 39.000 موظف نهاية العام الماضي.

ووفق البيانات، سجلت البنوك الوطنية حصة ناهزت 84 % من إجمالي الوظائف المسجلة في القطاع بحوالي 32.6 ألف موظف.

بينما كانت نسبة البنوك الأجنبية من الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي بالإمارات 16 % بما يوازي 6.400 موظف بنهاية العام الماضي.

وطبقاً لبيانات تطورات القطاع المصرفي فإن حركة الوظائف تتناسب مع توسع القطاع المصرفي، حيث بلغ عدد البنوك العاملة بالدولة 61 بنكاً بنهاية العام الماضي منها 23 بنكاً وطنياً، تمتلك 483 فرعاً في مختلف أنحاء الدولة.

فيما سجل عدد البنوك الأجنبية 38 بنكاً بنهاية العام الماضي، منها 6 بنوك خليجية امتلكت 73 فرعاً. ورفعت البنوك من حركة وحداتها الخارجية حيث زادت عدد أجهزة الصراف الآلي العاملة بالدولة بواقع 117 جهاز جديد خلال العام الماضي ليرتفع إجماليها لقرابة 4.800 جهاز حتى نهاية 2024.

وترتبط أيضاً حركة الوظائف بريادة الأنشطة البنكية ولا سيما في قطاع الائتمان وتوسع منح نوافذ وفرص منح التمويلات أو جذب الودائع وإدارتها ولا سيما على صعيد موظفي المبيعات.

وطبقاً لبيانات المركزي فقد ارتفع حجم الائتمان على أساس ربعي حتى نهاية 2024 بنسبة قاربت 1 % وأساس سنوي بحوالي 10 %، ليصل رصيده التراكمي إلى 2.18 تريليون درهم، بينما زادت الودائع بنسبة 3.1 % على أساس ربعي و12.9 % على أساس سنوي خلال العام الماضي، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.84 تريليون درهم بنهاية العام.