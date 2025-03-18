«ميتا»: دبي الوجهة العالمية المثالية للاستثمار

لم تعد التطبيقات الإلكترونية وسيلة للتواصل بين الأفراد فقط، بل صارت أداة «تجارية استثمارية» تلجأ إليها الشركات لتسهيل التواصل مع عملائها، وعرض منتجاتها وبيعها وإبرام صفقات في ما بينها. ولأن الإمارات صارت وجهة عالمية للاستثمار ولا سيما في مجال التكنولوجيا؛ فقد زارت دبي نيكيلا سرينيفاسان، نائبة رئيس إدارة الرسائل التجارية في شركة «ميتا» العالمية، حيث التقتها «البيان» وجاء في اللقاء:

«تعد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا سوقاً حيويةً بالنسبة لأي شركة كبرى في العالم، ولا سيما في مجال التكنولوجيا واستثماراتها الكبيرة».. تقول نيكيلا، مبدية سعادتها بوجودها في دبي «الوجهة العالمية المثالية للاستثمار» حسب تعبيرها، وتضيف: لمسنا في هذه المنطقة نمواً ملحوظاً في مجال الرسائل التجارية، إضافة إلى الاستخدام الكبير لتطبيق «واتساب» بين السكان. وأنا أتطلع إلى مقابلة عملائنا وشركائنا والاستماع إلى تجاربهم المميزة مع تطبيق «واتساب».

ووجودي هنا في شهر رمضان له طابع خاص، حيث تتزايد رغبة الشركات في التواصل مع عملائها أكثر من أي وقت آخر. وندرك جيداً أن العملاء يفضلون التواصل عبر «واتساب»، حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها «ميتا» عبر الإنترنت أن 94٪ من المتسوقين والمحتفلين بشهر رمضان يشعرون بتواصل أقوى مع الشركات من خلال الرسائل الفورية.

وبسؤالها عما يجعل «واتساب» أفضل وسيلة تستخدمها الشركات للتواصل مع عملائها قالت نيكيلا: سواء للإجابة عن الاستفسارات، أو شرح مزايا المنتجات، أو إتمام عمليات الشراء؛ يفضل الناس التواصل مع الشركات كأنهم يتواصلون مع عائلاتهم وأصدقائهم عبر الرسائل.

ويومياً هناك 600 مليون محادثة بين أشخاص وشركات عبر تطبيقات «واتساب»، و«ماسنجر»، و«إنستجرام دايركت»، كما أن نحو 80% من سكان العالم يراسلون الشركات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وهناك الكثير من منصات تجارة التجزئة الإلكترونية تستخدم منصتنا لخدمة عملائها بسهولة أكبر والإجابة عن استفسارات عملائها.

«شات بوت» في الإمارات

أما عن برنامج «شات بوت» ودوره في تحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للشركات الصغيرة في دولة الإمارات، فقالت نيكيلا: أعلنا في مؤتمر «ميتا كونيكت» الذي عُقد في شهر سبتمبر الماضي، الشروع في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض التجارية عبر «واتساب» لنعزز قدرة الشركات على خدمة عملاء أكثر وبسرعة أكبر. وقد بدأنا طرح هذه الميزة في الإمارات، حيث يمكن لشركات محددة تفعيل الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للرد على عملائها وتلبية احتياجاتهم بسرعة.

وهذه الميزة تحقق فعالية كبيرة خصيصاً للشركات التي تنشر إعلانات عبر «فيسبوك» أو «إنستجرام» تتضمن رابطاً لبدء محادثة في «واتساب»، وتتلقى في الغالب سيلاً من الرسائل. ويساعدها الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة على الاستجابة بكفاءة أكبر والرد على الاستفسارات حول منتجات معينة أو تقديم معلومات أساسية حول أعمالها.

تستدرك نيكيلا: لكننا ما زلنا في المراحل الأولى لتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي لخدمة الشركات، وسوف نواصل التطوير والتجريب لنضمن استفادة المزيد من الشركات حول العالم من هذه الميزة.

الذكاء الاصطناعي

وعن مدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق «واتساب للأعمال» للتواصل بشكل أفضل مع عملائها، قالت نيكيلا: تستغني الشركات تدريجياً عن أشكال التواصل التقليدية وتتحول إلى المراسلة باعتبارها وسيلة مريحة وسهلة الاستخدام لأنهم يجيدون التعامل معها أساساً؛ ما يضمن اكتساب الثقة بسرعة أكبر.

ويشكل «واتساب للأعمال» حلاً مثالياً ومجانياً للشركات الصغيرة ورواد الأعمال، حيث يوفر لهم حضوراً رسمياً على «واتساب» وأدوات مبسطة لعرض منتجاتهم وبيعها والتواصل مع عملائهم.

وتضيف: تستفيد الشركات من منصة «واتساب» بطرق عديدة لتعزيز كفاءة عملياتها وزيادة مبيعاتها. ويمكن للشركات الكبيرة التي تطمح للوصول إلى العملاء على نطاق أوسع استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا. على سبيل المثال، سجل متجر «رينير» متعدد الأقسام في البرازيل بعد أن استبدل بإشعارات رسائل البريد الإلكتروني رسائل «واتساب» ارتفاعاً في معدل القراءة بنسبة 70%؛ ما أدى إلى ارتفاع إيراداته بنسبة 48%.

كذلك وجدت منصة «أُناس» في تطبيق «واتساب» وسيلة فعّالة لتسويق منتجاتها للعملاء، حيث أسهم في توفير عائد أفضل على الإنفاق الإعلاني مقارنة بأي منصة أخرى. ونعمل على تزويد الشركات الصغيرة التي تستخدم «واتساب للأعمال» بميزة رسائل تسويقية محسّنة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي للتواصل مع عملائها بطريقة أسرع وأكثر كفاءة وتخصيصاً.

أرباح «واتساب»

سألنا نيكيلا: كم تبلغ أرباح التطبيق السنوية؟ وكيف يحقق هذه الأرباح رغم أنه تطبيق مجاني مملوك لشركة ميتا؟ أجابت: هناك مصدران للدخل في «واتساب»، أولهما الإعلانات على «فيسبوك» و«إنستجرام» التي تشجع المستخدمين على بدء محادثة مع الشركات عبر «واتساب».

والإعلانات التي تؤدي إلى محادثات «واتساب» هي نموذج عمل ناجح يحقق مليارات الدولارات وينمو بشكل ملحوظ. والمصدر الثاني هو ما نسميه «الرسائل المدفوعة» وهي القدرة على تمكين الشركات الكبيرة على منصة «واتساب للأعمال» من مشاركة التحديثات المهمة، وبيع المنتجات، وتقديم الدعم للعملاء، كل ذلك مباشرة داخل التطبيق.

وتتميز هذه المحادثات بالخصوصية والقابلية للتطوير، وتمكن المستخدمين من الحصول على معلومات قيّمة ومتوقعة يطلبونها من الشركات التي يفضلونها، مثل شراء مستلزمات البقالة أو حجز الرحلات أو تلقي تنبيهات عند إعادة توافر المنتجات. وقد وصل حجم هذا النشاط التجاري الآن إلى أكثر من مليار دولار سنوياً.

وتضيف: يحرص «واتساب» على الخصوصية والبساطة والموثوقية، ونحن نواصل تطوير وتحسين منتجاتنا لضمان حصول مستخدمينا على أحدث الميزات والوظائف، ولنضمن استمرار نجاحنا في ظل المنافسة الشرسة مع الصين في هذا المجال.

الهجمات الإلكترونية

ومع التطور التكنولوجي المتسارع وتزايد الهجمات الإلكترونية، كان لا بد من اتخاذ إجراءات لحماية مستخدمي التطبيق بعدة طرق، ومنها تشفير الرسائل والمكالمات بشكل كامل؛ ما يضمن عدم قدرة أي طرف ثالث، بما في ذلك «واتساب» نفسه، على الوصول إليها.

كما أنه مصمم لحماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها، ولذلك، عندما تتلقى رسالة من شخص غير مسجل في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، نقدم لك خيار حظره أو الإبلاغ عنه.

كما نعتمد على مجموعة متنوعة من التقنيات لتطبيق سياساتنا ومنع الاستخدام المسيء، بما في ذلك استخدام تقنيات تعلم الآلة للكشف عن الحسابات المزيفة والأنشطة الاحتيالية ومعالجتها. ونجري مراجعات مستفيضة للتقارير، ونعمل على حظر الحسابات التي يتبين لنا أنها خالفت شروط الخدمة. كما نتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تحقيقاتها بناءً على الطلبات القانونية الصحيحة.

سرقة واختراق

وتضيف نيكيلا: في حال سرقة حساب المستخدم أو اختراق هاتفه ننصح بعدم مشاركة رمز التحقق المكون من ستة أرقام مع أي شخص، حتى المقربين، ونحث جميع المستخدمين على تفعيل خاصية التحقق بخطوتين لتعزيز الأمان. في حال تلقيت رسالة تثير الشكوك، حتى إن كنت تظن أنك تعرف المرسل، فإن الاتصال به أو طلب رسالة صوتية منه هو أسرع وأبسط طريقة للتأكد من هويته.

إذا كنت تشك في أن حساب «واتساب» الخاص بك قد تم اختراقه، يمكنك تسجيل الدخول إلى «واتساب» باستخدام رقم هاتفك، ثم إعادة التسجيل عن طريق إدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام والذي ستتلقاه عبر رسالة نصية قصيرة أو مكالمة هاتفية.