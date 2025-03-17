الإمارات السوق الأكثر نمواً والأهم لـ «بي إم دبليو» في المنطقة

أكد كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، أن الإمارات تعد السوق الأكثر نمواً والأهم لمجموعة «بي إم دبليو» في الشرق الأوسط.

وقال في تصريحات لـ «البيان» على هامش الإعلان عن أداء المجموعة خلال العام الماضي، إن الشرق الأوسط تعد سوقاً رئيسية للمجموعة، وتعتبر ثالث أهم الأسواق لدينا، لكن الإمارات تعد السوق الأهم لنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى العديد من أوجه التعاون مع الحكومة الإماراتية، مثل وزارة البنية التحتية، وكذلك الشركات الكبرى، مثل «إعمار» في مجال توفير شواحن سريعة للسيارات الكهربائية في دبي وأبوظبي.

وأعلنت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث سجلت مبيعاتها لعام 2024 أرقاماً قياسية جديدة عبر علامات «بي إم دبليو» و«ميني» و«موتوراد»، فقد شهدت مبيعات سيارات «بي إم دبليو» نمواً ملحوظاً بنحو 15.4 %، بينما ارتفعت مبيعات «ميني» 16 % إلى جانب نمو 4.6 % في مبيعات دراجات «موتوراد» مقارنة بالعام السابق.

السيارات الكهربائية

وأضاف أن المنطقة تعد حالياً ثالث أعلى سوق نمواً على مستوى العالم بالنسبة إلى علامة «بي إم دبليو»، حيث يعكس الإنجاز الذي حققته الطلب الثابت على مركبات المجموعة المبتكرة، وكذلك الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية (2.7 % مقارنة بعام 2023)، وفي هذا الإطار، سجلت مبيعات سيارة «بي إم دبليو» الفئة السابعة الرائدة ضمن فئة المركبات الفاخرة نمواً ملحوظاً زادت نسبته على الـ 12.8 %.

وقال كريم حريريان: يعكس هذا الإنجاز القياسي الذي حققناه عام 2024 مدى شغف عملائنا في منطقة الشرق الأوسط بالابتكار والفخامة والأداء المتميز. ومع تحقيقنا لهذا النمو القوي مقارنة بالعام الماضي، لم نبلغ آفاقاً جديدة فحسب، بل رسخنا الروابط التي تجمعنا بعملائنا في المنطقة. ويمثل هذا النجاح دافعاً إضافياً لنا كفريق لمواصلة تقديم تجارب متميزة وتوسيع مجموعة مركباتنا الخالية من الانبعاثات.

وأعلنت المجموعة عن تحقيق نتائج إيجابية في خدمات ما بعد البيع عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع نموّ لافت بلغ 11% وأظهر العملاء ولاءً ثابتاً لشبكة مراكز خدمة «بي إم دبليو» المعتمدة، حيث زادت نسبة الاحتفاظ بالعملاء من مالكي السيارات التي تتراوح أعمارها بين 7 و10 سنوات عن 12%.