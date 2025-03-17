نمو صناعة الهدايا في الإمارات بنسبة %15 سنوياً

توقعت دراسة حديثة لموقع «6 دبليو ريسيرش» لأبحاث السوق، أن ينمو سوق الهدايا في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.7% خلال الفترة 2024 ـ 2030، حيث يمر مشهد التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بتحول ملحوظ. وأرجعت الدراسة ازدهار سوق الهدايا في الإمارات بشكل أساسي إلى زيادة أعداد السياح وثقافة الهدايا الغنية والمستمدة من التراث، إضافة إلى وفرة المناسبات ووجود عشرات الجنسيات المقيمة في الإمارات، ما أدى إلى توسع الصناعة بشكل كبير.

ووفقاً للموقع فقد حققت دبي أعلى حصة من الإيرادات في سوق الهدايا في الإمارات بشكل عام. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، مدفوعاً بالدخل المتاح الكبير للمدينة وسكان النخبة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم وضع دبي كوجهة سياحية رئيسية في زيادة الطلب على الهدايا. ومن الجدير بالذكر أن دبي وأبوظبي ودبي شكلتا معاً أكثر من 60% من الطلب على سوق الهدايا في الإمارات في عام 2023، وهي أحدث الإحصاءات المتوفرة عن هذه الصناعة.

على الصعيد نفسه، توقعت دراسة من سوق الهدايا الرقمي «فلو واو» ومنصة التسويق «أدميتاد» أن يصل حجم سوق الهدايا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6.38 مليارات دولار بحلول عام 2030. وسلطت الدراسة، الضوء على أن الإمارات شهدت زيادة بنسبة 7.0 % في الطلبات عبر الإنترنت خلال عام 2024. ويؤكد هذا النمو هيمنتها في قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة، والذي تقدر قيمته حالياً بنحو 1.8 مليار دولار.

وحللت الدراسة أكثر من 6.8 ملايين طلب شراء عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تركيا وباكستان. وحددت الدراسة السعودية والإمارات والكويت كمساهمين رئيسيين في مبيعات المنطقة عبر الإنترنت، مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي القوي والتوسع الرقمي. وتليها تركيا ومصر في تصنيفات القيمة الإجمالية للسلع، مدعومتين بتعداد سكاني كبير وزيادة انتشار الإنترنت. كما تشهد دول أخرى مثل المغرب وباكستان وقطر والجزائر والبحرين نمواً، وخاصة في التجارة عبر الهاتف المحمول.

ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات ازدهاراً كبيراً، مع زيادة في متوسط قيم الطلبات، حيث نمت قيمة الطلبات المتوسطة في المنطقة من 30 دولاراً في عام 2023 إلى 35.6 دولاراً في عام 2024. والجدير بالذكر أن قيمة الطلبات المتوسطة في الإمارات قفزت من 89 دولاراً إلى 102 دولار، بينما ارتفعت في السعودية من 49.6 دولاراً إلى 52.5 دولاراً.

وسلطت الدراسة الضوء أيضاً على فئات المنتجات الرئيسية التي تقود نمو الطلبات في عام 2024. وتصدرت الألعاب عبر الإنترنت الصدارة بزيادة ملحوظة بنسبة 32 % في الطلبات، تليها خدمات الأعمال بين الشركات بنسبة 25 % والأزياء بنسبة 23 %. وفي الإمارات، ارتفع الطلب على خدمات الأعمال بين الشركات عبر الإنترنت بنسبة 32%، كما أظهرت الألعاب عبر الإنترنت نمواً قوياً بنسبة 30%. وتشمل الفئات البارزة الأخرى الإلكترونيات (19%)، والسلع المنزلية (18%)، ومنتجات السيارات (16%).

وشهد سوق الإمارات نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 212.6%، مع زيادة عدد مشتريات الهدايا بنسبة 198.21% ونمو عدد المشترين بنسبة 160.03 % مقارنة بعام 2023. وتصدرت دبي المبيعات بأكثر من 11 ألف عميل سنوياً وأعلى متوسط قيمة للطلب عند 352 درهماً، تليها رأس الخيمة (295 درهماً)، وأبوظبي (229 درهماً)، وعجمان (188 درهماً)، والشارقة (175 درهماً). وارتفع متوسط قيمة الطلب في الإمارات بنسبة 4.92%، ليصل إلى 254.69 درهماً.