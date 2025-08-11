ارتفاع القيمة السوقية لـ«باركن» 3 أضعاف في 15 شهراً

الشركة تضيف 4.7 آلاف موقف وتخطط للتوسع محلياً

تدرس شركة باركن فرص التوسع في إمارات أخرى داخل الدولة، بالتوازي مع مباحثات عالية المستوى تجريها مع شركاء في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تصدير نموذجها التشغيلي الناجح إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى أن الشركة أضافت نحو 4.7 آلاف موقف عام جديد خلال النصف الأول من 2025، حسبما أكد المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن في تصريحات لـ«البيان».

وقال آل علي: «إن القيمة السوقية لشركة باركن ارتفعت بما يعادل 3 أضعاف خلال 15 شهراً، وذلك منذ إدراجها في سوق دبي المالي في مارس 2024، من 6.3 مليارات درهم، لتصل إلى قرابة 20 مليار درهم، بدعم من أداء تشغيلي ومالي قوي استمر على مدار ستة أرباع متتالية».

وأضاف: «سجلت الشركة إيرادات بلغت 593.3 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 41 % مقارنة بـ421 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2024، وبلغت حصيلة الغرامات 178.6 مليون درهم، أي ما يعادل 30 % من إجمالي الإيرادات، ما يعكس استمرار تطبيق أنظمة رقابية فعّالة لإدارة المواقف العامة».

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة باركن أن تتراوح إيرادات المواقف العامة للشركة خلال العام الجاري بين 520 و550 مليون درهم بزيادة 30 % عن العام الماضي، بينما يُتوقع أن تتراوح إيرادات الغرامات بين 275 و305 ملايين درهم مقارنة بـ249 مليوناً في 2024.

وذكر أن الشركة تعمل حالياً مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات مضافة تشمل شحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي و«Charge & Go» من « & e »، بالإضافة إلى خدمات غسيل المركبات وتزويد الوقود وخدمة الاصطفاف الذكي.

وفي إطار خطط التوسع، قال آل علي: «باركن عقدت اتفاقية استراتيجية مع (دبي القابضة لتشغيل وإدارة نحو 31 ألف موقف جديد ضمن عدد من المجمعات السكنية، ما يرفع عدد المواقف التابعة للمطورين ضمن محفظة الشركة إلى نحو 50 ألف موقف، كما تمت إضافة 900 موقف جديد خلال الربع الثاني من العام الجاري»، متوقعاً إضافة ما بين 3 إلى 4 آلاف موقف إضافي عبر هيئة الطرق والمواصلات في النصف الثاني من عام 2025، كما تم إعادة تشغيل موقف الرقة متعدد الطوابق في يوليو 2025، ليضيف 440 موقفاً يعمل بتقنية الدخول والخروج الذكي بدون حواجز أو تذاكر.