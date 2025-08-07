284.9 مليون درهم أرباح «باركن» النصفية بنمو 43 %



ارتفعت أرباح شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، إلى 284.9 مليون درهم (9.50 فلوس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، قياساً بأرباح قدرها 198.8 مليون درهم، حققتها خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأعلنت شركة باركن عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني من العام الحالي، والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2025.

وخلال الربع الثاني من العام، جاءت نتائج الشركة كالآتي: بلغ إجمالي إيرادات الشركة 320.0 مليون درهم (زيادة بنسبة 56 %)، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصلت إلى 189.3 مليون درهم (زيادة بنسبة 41 %)، مع توسّع الهامش إلى 59 %، وبلغ صافي الربح 148.4 مليون درهم (زيادة بنسبة 56 %)، نتيجة إضافة ما يقارب 11.1 ألف موقف جديد في جميع مواقف المركبات (زيادة بنسبة 6 %)، وبلغ إجمالي معاملات مواقف المركبات 33.2 مليون معاملة (زيادة بنسبة 15 %)، ومعدل استخدام المواقف العامة يصل إلى 22.7 % (انخفاض متوسط بمقدار 3.0 نقاط مئوية)، مع زيادة مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة بمقدار 70.9 ألف بطاقة (زيادة بنسبة 140 %).

وجاء بيان الشركة أنه تم مراجعة رسوم امتياز المتفق عليه مع هيئة الطرق والمواصلات، كما تم الحفاظ على التوجيه المالي للعام المالي 2025، حيث من المتوقع تحقيق نتائج الحد الأعلى من النطاق المعلن.

وقال المهندس محمد عبد الله آل علي الرئيس التنفيذي لشركة باركن، في تعليقه حول النتائج المالية: «يعكس الأداء القياسي لشركة باركن خلال الربع الثاني من عام 2025، طموحنا لإعادة تعريف قطاع التنقل الحضري في دبي، عبر توفير حلول ذكية وفعالة لمواقف المركبات، تُعزز تجربة المستخدمين. وبعد بداية قوية للعام، واصلنا نمونا خلال الربع الثاني منه، من خلال تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لتحقيق نمو قوي، وتميز تشغيلي.

وأثمر هذا الأداء المتميز عن ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 56 %، لتصل إلى 320 مليون درهم، وجاءت هذه النتائج الاستثنائية، مدعومةً بالتطبيق الناجح لسياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات، والزيادة المستمرة في عدد المعاملات، وتحقيق مبيعات قياسية من البطاقات الموسمية، بالإضافة إلى تحسن عوائد أنظمة الرقابة.

وقد أدى هذا النمو القوي في الإيرادات، إلى ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 41 %، لتصل إلى 189.3 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 56 %، ليصل إلى 148.4مليون درهم. ومن أبرز الإنجازات التشغيلية في هذا الربع، إضافة 11.1 ألف موقف جديد، وتنفيذ 33.2 مليون معاملة، إلى جانب تحقيق مبيعات قياسية للبطاقات الموسمية، بواقع 70.9 ألف بطاقة.

ومع تنامي مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً للبنية التحتية والابتكار، تواصل باركن التزامها بتحقيق طموحات الإمارة، مركزةً جهودها على تقديم حلول تنقل عملية مستدامة، تُسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة اليومية. ونحن واثقون تماماً بقدرتنا على اغتنام الفرص الجديدة، والمساهمة في مستقبل دبي المشرق».