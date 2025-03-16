2.3 تريليون درهم محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي 2024

تجاوزت محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي حاجز 2.3 تريليون درهم نهاية العام الماضي، فيما تصدرت بنوك الدولة في جاذبيتها للودائع بحصة بلغت 46 % من إجمالي الودائع المصرفية بالدولة.

وأظهرت مؤشرات للمصرف المركزي بأن رصيد الأصول بمفردها قد بلغ رصيداً تراكمياً 2.023 تريليون درهم نهاية العام مرتفعاً بأكثر من 221 مليار درهم خلال العام الماضي.

بينما شهد شهر ديسمبر تسجيل أصول جديدة تجاوزت 51 مليار درهم، مقارنة بإجمالي الرصيد التراكمي المسجل في نوفمبر من العام نفسه.

فيما تجاوز رصيد استثمارات بنوك الإمارة رصيداً تراكمياً بلغ 281 مليار درهم بزيادة حوالي 32 مليار درهم عن رصيد الاستثمارات في نهاية 2023 فيما نما رصيد الاستثمارات بشكل شهري في ديسمبر بحوالي 6.5 مليارات درهم، مقارنة مع نوفمبر 2024.

وعززت بنوك الإمارة جاذبيتها للودائع مستقطبة حوالي 157.5 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام لتصل إلى 1.304 تريليون درهم.

فيما ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بقرابة 60 مليار درهم في 2024 ليصل إلى 964 مليار درهم بنهاية ديسمبر.

وسجلت البنوك في دبي زيادة في ودائع المقيمين خلال عام 2024، بنحو 142 مليار درهم لتصل إلى 1.211 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024 بنمو 13.3%.

وبالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت بنسبة 11.6% أو بمقدار 100.7 مليار درهم في بنوك دبي لتصل إلى 966.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.

على صعيد آخر أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.170 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 384 مليار درهم بينما وصلت الودائع 1.302 تريليون درهم.

وتجاوز رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 366 مليار درهم. وناهز رصيد الودائع 240 مليار درهم، كما استقر الائتمان عند 189 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 65 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.