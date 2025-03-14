106 مليارات درهم إجمالي التمويلات المصرفية للقطاع الخاص بالدولة 2024

منحت البنوك العاملة في الدولة 106 مليارات درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص خلال 2024 ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان للقطاع إلى 1.346 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.240 تريليون في ديسمبر 2023.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن ائتمان الشركات التجارية والصناعية العاملة في الإمارات تصدر بحصة 64 % من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية العام الماضي، حيث بلغت التمويلات الجديدة 35 مليار درهم بنسبة 4.2 % إلى رصيد تراكمي 857 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

وشكلت حصة قروض الأفراد في ديسمبر 36 % من إجمالي ائتمان القطاع الخاص ترفع رصيده التراكمي إلى 488 مليار درهم، حيث كان الأفراد الأكثر نشاطاً في الحصول على التمويلات بنحو 71 مليار درهم بزيادة 17 % مقارنة بالرصيد التراكمي البالغ 417 مليار درهم نهاية 2023.

وتجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 19.9 تريليون درهم خلال 2024. وشهد القطاع المصرفي مقاصة نحو 22.6 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة تجاوزت 1.3 تريليون درهم.