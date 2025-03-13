نصف تريليون درهم ارتفاع أصول بنوك الإمارات خلال 2024

أضافت البنوك العاملة في الإمارات أكثر من نصف تريليون درهم إلى قاعدة أصولها خلال عام 2024، ليرتفع الرصيد التراكمي لأصول المصارف من دون 4.1 تريليونات درهم في نهاية 2023، إلى قرابة 4.6 تريليونات درهم نهاية عام 2024، بنسبة نمو تتجاوز 12 %.

وأوضحت البيانات الختامية للتطورات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الأصول قد حققت ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 2.4 % في شهر ديسمبر الماضي.

الودائع

بدوره، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 12.9 %، في ظل اجتذاب بنوك الدولة حوالي 325 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع من 2.52 تريليون درهم نهاية 2023، إلى نحو 2.84 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي.

ونمت الودائع المصرفية على أساس شهري في ديسمبر، بنسبة زيادة بلغت 1.5 % عن شهر نوفمبر، مع ارتفاع ودائع غير المقيمين بقرابة 14 %، إلى جانب زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5 %، وهو ما استند بدوره إلى زيادة ودائع الحكومة، وودائع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية.

نمو التمويلات

من ناحية أخرى، ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي بحوالي 190 مليار درهم، كتمويلات جديدة منحتها البنوك للمستفيدين، ليرتفع الرصيد بنسبة 9.5 % من إجمالي بلغ بنهاية 2023 حوالي 1.99 تريليون درهم، إلى 2.18 تريليون درهم بنهاية العام الماضي. وأوضحت المقارنة الشهرية نمواً على أساس شهري بنسبة 0.8 %، مدفوعاً بنمو الائتمان غير المحلي في ديسمبر بنسبة 8.3 %.

على صعيد آخر، أظهرت المؤشرات الشهرية للتطورات المصرفية أن القاعدة النقدية في الدولة نمت على أساس شهري بنسبة 4.4%، بما يتجاوز 780 مليار في ديسمبر، مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

أصول أجنبية

من جانب آخر، أوضحت بيانات المصرف المركزي ارتفاع قيمة أصوله الأجنبية بنحو 79 مليار درهم خلال العام المنقضي، لتصل إلى 861 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 681 مليار درهم نهاية 2023. ونمت تلك الأصول على أساس شهري في ديسمبر الماضي، بقيمة بلغت حوالي 35 مليار درهم عن رصيدها التراكمي في شهر نوفمبر.

وبلغ إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج 581.7 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الأوراق المالية الأجنبية 219 مليار درهم، بينما ناهزت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف 60 مليار درهم.