المركزي : 4.6 تريليونات درهم أصول المصارف بالإمارات نهاية 2024

قارب الرصيد التراكمي لأصول المصارف العاملة بالإمارات 4.6 تريليون درهم نهاية عام 2024 مرتفعا على أساس شهري بنسبة 2.4% خلال شهر ديسمبر نهاية العام .

وأوضح تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المركزي اليوم بأن إجمالي رصيد الودائع المصرفية بلغ 2.847 تريليون درهم مع نهاية العام بنمو شهري 1.5% عن شهر نوفمبر وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بقرابة 14% ، إلى جانب ودائع المقيمين بنسبة 0.5% الذي استند بدوره إلى زيادة ودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية .

في المقابل وصل الرصيد التراكمي للائتمانات المصرفية إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بنمو شهري قدره 0.8% مدفوعا بنمو الإئتمان غير المحلي في ديسمبر بنسبة 8.3% .

على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 4.4 % ما يتجاوز 780 مليار في ديسمبر مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي .