فوباك هورايزون الفجيرة تنفذ أول عملية تزويد بالوقود الحيوي في الإمارات



قالت فوباك، وهي شركة عالمية مستقلة لتخزين الطاقة، إن محطتها المشتركة (فوباك هورايزون الفجيرة) في الإمارات نفذت أول عملية تزويد سفينة بالوقود الحيوي، وذلك في إطار تحركها لتوفير وقود أنظف مع مساعي خفض الكربون في قطاع الشحن. وقالت فوباك في بيان إنه تم خلال العملية نقل وقود السفن بي 24، الذي يتكون من 24 بالمئة من إستر ميثيل الأحماض الدهنية مع زيت الوقود منخفض الكبريت، من محطة تخزين النفط (فوباك هورايزون الفجيرة).

وأضافت الشركة إن الوقود حاصل على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون. ولم تحدد فوباك الشركات المشاركة في العملية. والفجيرة هو ثالث أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم.

وأفاد الموقع الإلكتروني لفوباك أن فوباك هورايزون الفجيرة مشروع مشترك بين شركة رويال فوباك وشركة هورايزون ترمينالز المحدودة وحكومة الفجيرة والمجموعة البترولية المستقلة الكويتية.