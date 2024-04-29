«بي اتش ام كابيتال» تطلق خدمة الاستثمار في منتجات الدخل الثابت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، إطلاق خدمة الاستثمار في منتجات الدخل الثابت، حيث سيكون القسم صانع سوق خاص نشطاً لسوق أدوات الائتمان العالمية سواء التقليدية أم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع التركيز بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ بي اتش ام كابيتال: مع احتمال انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يكون الاّن نقطة دخول جيدة للاستثمار في منتجات الدخل الثابت».

وأضاف: «يأتي إطلاق قسم الدخل الثابت من بي اتش ام كابيتال في سياق التوسع المستمر لأسواق المال في منطقة الخليج، مع زيادة كبيرة في وزن السندات والصكوك الخليجية في القوائم الثابتة المتبعة على نطاق واسع من قبل المستثمرين العالميين في منتجات الدخل الثابت.

متضحاً في حوالي 600 مليار دولار من الإصدارات المتداولة عبر السندات التقليدية والصكوك من المصدرين في مجلس التعاون الخليجي، منها 180 مليار دولار من المصدرين في الإمارات فقط، كما أنه من المتوقع أن تتلقى الأسواق الإقليمية لرأس المال تخصيصات متزايدة من المستثمرين العالميين في منتجات الدخل الثابت».

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