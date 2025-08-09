أرباح «ديوا» تقفز 13.2%خلال النصف الأول إلى 2.9 مليار

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي « ديوا » عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول 2025، حيث سجلت إيرادات 14.6 مليار درهم، وإجمالي أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 7 مليارات درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 3.7 مليارات درهم، وصافي أرباح بقيمة 2.9 مليار درهم بنمو 13.2% وتدفقات نقدية من العمليات بقيمة 9.2 مليارات درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 ومواصلة دورنا المحوري في دعم التطور الكبير الذي تشهده دبي».

نتائج تاريخية

وأضاف معالي الطاير: «نفخر بتحقيقنا لأقوى نتائج مالية فصلية ونصف سنوية في تاريخ الهيئة، ما يعكس ارتفاع الطلب والتزامنا في التنفيذ، وبالتميز التشغيلي، وبلغت الإيرادات في النصف الأول 14.6 مليار درهم.

والأرباح قبل الاستقطاعات 7 مليارات درهم وصافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بزيادة 6.9% و5.3% و13.2% على التوالي، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات إلى 9.2 مليارات درهم بزيادة 61.3% على أساس سنوي.

وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم للنصف الأول، توزع في أكتوبر 2025. وحتى اليوم استثمرنا ما يزيد على 230 مليار درهم في البنية التحتية المتطورة. وتظهر نتائجنا مرونة نموذج عملنا والقدرة على تحقيق عوائد قوية مع تعزيز التنمية المستدامة في دبي.

وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تحقيق قيمة مضافة مستمرة للمعنيين لدينا، مدعومة بالنمو الاقتصادي في دبي، ونموذج أعمالنا القوي ونتائجنا التشغيلية الرائدة في القطاع التي تتصدر المركز الأول على مستوى العالم».

أداء قياسي

وقدمت هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً مالياً وتشغيلياً قياسياً خلال النصف الأول وارتفعت الإيرادات 6.9% على أساس سنوي إلى 14.6 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب التوسع المطرد في خدمات تبريد المناطق من خلال «إمباور» .

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 5.3% إلى 7 مليارات درهم، مدعومة بتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة الفعالة على التكاليف ما يعكس قوة الربحية الأساسية للمجموعة.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 4.6 مليارات درهم، شاملة الاستثمار في القدرة الإنتاجية وشبكات النقل والبنية التحتية لتبريد المناطق. وتتوقع الهيئة تحقيق مساهمة أقوى في الإيرادات والأرباح، في النصف الثاني من العام، بما يتماشى مع النمط الفصلي لأعمالنا.

وتواصل المجموعة تركيزها على تحقيق نمو طويل الأجل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية دبي للاقتصاد الأخضر.