496 مليون درهم أرباح «ديوا» خلال الربع الأول



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت أرباحاً صافية بقيمة 496 مليون درهم، مسجلة كذلك إيرادات قياسية بقيمة 5.96 مليارات درهم. كما حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قياسية بلغت 3.85 مليارات درهم، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله إلى 8.17 مليارات درهم بزيادة قدرها 2.07 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل في نهاية 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ومواصلة دورنا المحوري في دعم التطور الكبير الذي تشهده دبي.

وأضاف: مع النمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، ازدادت إيرادات الهيئة بنسبة 2.83 % لتصل إلى 5.96 مليارات درهم خلال الربع الأول، كما ارتفع صافي التدفقات النقدية من العمليات إلى 3.85 مليارات درهم بزيادة قدرها 17.86 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعكس بياناتنا المالية أرباحاً تشغيلية جيدة بقيمة 838 مليون درهم خلال الربع الأول، وأرباحاً قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بلغت 2.43 مليار درهم. وقد استثمرنا 2.26 مليار درهم في البنية التحتية خلال الربع الأول في مشروعات تتعلق باستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة.

وتابع: بحلول عام 2030، نتوقع أن تصل القدرة الإجمالية المركبة إلى 22 جيجاوات، منها 7.5 جيجاوات سيتم الحصول عليها من مصادر الطاقة النظيفة، ما يمثل 34 % من مزيج الطاقة، والذي يتجاوز المستهدف الأصلي البالغ 25 %، وبشكل عام، نحن واثقون من مواصلة تحقيق نتائج قياسية تُترجم إلى قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وخلال الربع الأول 2025، ارتفع إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 10.50 تيراوات ساعة بزيادة قدرها 2.83 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وقد أنتجت الهيئة 1.86 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 17.7 % من إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة.

كما ازداد إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة إلى رقم قياسي بلغ 35.61 مليار جالون بزيادة قدرها 4.56 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وازداد عدد حسابات متعاملي الهيئة 11614 حساباً خلال الربع الأول. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية وحتى نهاية الربع الأول، ازداد إجمالي عدد حسابات المتعاملين 57339 حساباً بارتفاع سنوي قدره 3.7 %.

وبنهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17579 ميجاوات، منها 3460 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة ما يمثل 20 % من مزيج الطاقة.

وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً. وخلال الربع الأول من 2025، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و441 محطة جهد 11-6.6 كيلوفولت.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباحي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 10 إبريل 2025، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 3 أبريل 2025.

ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول 2025 في شهر أكتوبر 2025 بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة. ويخضع إرسال الدعوات لعقد الجمعية العمومية السنوية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي جمعيتها العمومية السنوية في 21 مارس 2025، وتم خلالها انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.