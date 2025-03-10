البنوك الأجنبية تعزز مكانتها وجهة استثمارية في الإمارات

استقطبت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 40 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام معززة بشكل تدريجي جاذبيتها بالسوق المحلي كقناة ربحية جيدة لودائع المستفيدين.

ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي ارتفع الرصيد التراكمي للودائع بتلك البنوك من 282 مليار درهم بنهاية 2023 إلى 322 مليار درهم نهاية نوفمبر.

ووفق توزيع أصحاب الودائع كانت الحصة الأغلب لودائع القطاع الخاص تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع، ثم ودائع القطاع الحكومي.

في المقابل منحت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة قرابة 7 مليارات درهم كتمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد خلال تلك الفترة وفق بيانات المركزي التي أظهرت نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لمستفيديها بالسوق.

وأوضحت البيانات نمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من تلك البنوك بنسبة 4.1% مرتفعاً من 169 مليار درهم في نوفمبر 2023 إلى 176 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 مستحوذة على حوالي 8% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة.

وتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 110 مليارات درهم بنهاية شهر نوفمبر من عام 2024 فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية الحصة الأكبر من رصيد التمويلات ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها 82 مليار درهم في نوفمبر الماضي، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 28.4 مليار درهم.

وطبقاً لتوزيع أكبر 5 تمويلات أنشطة الأعمال كان القطاع العقاري، سواء تمويلات العقارات أو الأنشطة الإنشائية والمقاولات في صدارة المقترضين، تلاها أنشطة الشركات المالية، ثم جاءت تمويلات نشطة قطاع التجارة، تلاها تمويلات أنشطة قطاع النقل، فيما جاء بعدهما قطاع الصناعة ضمن أكثر المستفيدين من التمويلات حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.

فيما أظهرت بيانات المركزي بشأن البنوك الأجنبية نجاحها في تعزيز أصولها نسبياً بإضافة 47 مليار درهم إلى قاعدتها خلال تلك الفترة ليرتفع رصيد الأصول من 461 مليار درهم نوفمبر 2023 إلى 508 مليارات درهم مستحوذة بدورها على حصة تقاربت 11.5% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة.

بينما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة خلال تلك الفترة من 43.6 مليار درهم نوفمبر 2023 إلى 50.6 مليار درهم نوفمبر العام الماضي تركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في الأوراق المالية، ثم أنشطة السندات.