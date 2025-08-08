7 ملايين مقعد مجدول برحلات الناقلات الوطنية في أغسطس

جدولت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» أكثر من 7.025 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال أغسطس الجاري مقارنة مع 6.5 ملايين مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 8 %.

واستحوذت الناقلات الوطنية على 17.5 % من إجمالي السعة المقعدية التي جدولتها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى نحو 40.1 مليون مقعد، وعلى نحو المجدولة في منطقة الشرق الأوسط ككل، وفقاً لبيانات لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، تواصل طيران الإمارات ترسيخ مكانتها كأكبر ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث جدولت الشركة خلال أغسطس 2025 أكثر من 3.37 ملايين مقعد، محققة بذلك نمواً بنسبة 3.6 % مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024.

ويأتي هذا الأداء القوي ليعزز من موقع الشركة كمحور رئيسي في حركة الطيران الإقليمية والعالمية، مستفيدة من شبكتها الواسعة وموقعها الجغرافي في دبي كمركز دولي للطيران.

وجدولت «فلاي دبي» 1.37 مليون مقعد بنمو 8 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، و«الاتحاد للطيران» 1.28 مليون مقعد بنمو 17.1 %، في حين جدولت «العربية للطيران» 991.6 ألف مقعد بنمو 13 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

وتستند نجاحات الناقلات الإماراتية إلى الدعم الحكومي المتواصل الذي يترجم من خلال رؤية استراتيجية واضحة وضعتها القيادة الإماراتية لتعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للنقل الجوي. وقد تجلّى هذا الدعم في تأسيس بنية تحتية هي الأحدث من نوعها على مستوى العالم، مثل مطاري دبي وأبوظبي الدوليين، اللذين يوفران قدرات تشغيلية هائلة وتجهيزات متطورة تلبي أعلى معايير الكفاءة والأمان.