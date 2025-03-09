64 % حصة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» من حركة المسافرين بمطار دبي

تستحوذ شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي على 64 % من حركة المسافرين في مطار دبي ونحو 67 % من حركة الطيران، مدعومتين بعمليات توسع مستمرة، سواء على الأرض أو في الأجواء، من خلال استلام طائرات جديدة وإطلاق وجهات جديدة، بحسب تحليل سيمبلي فلاينج لبيانات أو ايه جي.

وأظهر البيانات أن طيران الإمارات تسيطر على الحصة الأكبر من حركة المرور في مطار دبي، حيث تمثل 51 % من إجمالي حركة الركاب، و42 % من الحركة الجوية، في حين أن حصة فلاي دبي من إجمالي حركة المسافرين في المطار وصلت إلى نحو 13 % بينما وصلة حصة الناقلة من إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 25 %.

وبلغ الحجم السعة المقعدية التي فرتها الناقلتان على رحلاتها من مطار دبي خلال فبراير الماضي نحو 4 ملايين مقعد منها 2.95 مليون مقعد وفرتها طيران الإمارات و1.05 مليون مقعد وفرتها فلاي دبي.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة رحلاتها الدولية، في حين تواصل فلاي دبي استكشاف وجهات جديدة لم تكن مخدومة من قبل برحلات مباشرة مع الإمارات، وتسعى دائماً لتوسيع شبكة وجهاتها، حيث تخدم العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وتظل الناقلتان ملتزمتين بتعزيز نطاق شراكتهما والارتقاء بمستوى تجربة السفر من وإلى دبي وعبرها، حيث قامت طيران الإمارات بتوسيع نطاق برنامجها لتحديث طائراتها، بما في ذلك إضافة مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، بينما واصلت فلاي دبي الاستثمار بشكل مكثف لتوفير تجربة سفر متميزة في الأجواء وعلى الأرض.

ومع استمرار تطوير الخدمات في الأجواء، والخدمات الأرضية عالمية المستوى في دبي، وإضافة وجهات جديدة، وتقديم تجارب أفضل لمكافأة الولاء، يضمن مسافرو طيران الإمارات وفلاي دبي الحصول دوماً على الأحدث والأفضل في مجال السفر الجوي.