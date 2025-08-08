إطلاق حملة «الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم»

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة حملتها الجديدة «الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم»، المبتكرة والمصممة لتشجيع سكان دولة الإمارات على الاستمتاع بقضاء العطلة الصيفية في رأس الخيمة.

وتتميز هذه الحملة بالبعد عن الروتين وأساليب التسويق التقليدية، حيث تعتمد على لقطات واقعية تعكس المواقف المفاجئة التي تصنع تجارب لا تنسى، من مغامرات مرتجلة ورحلات غير مخطط لها إلى صور مبسطة تم التقاطها بعفوية وطبيعية كاملة.

وقالت ألكا ونتر، نائبة الرئيس لتسويق الوجهة والتواصل في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: هذه ليست حملة تسويقية تقليدية، لأن رأس الخيمة ليست مجرد وجهة سياحية، لذا أردنا حملة صادقة ومبهجة تعكس جوهر اللحظات التي تبقى في الذاكرة والمغامرات المرتجلة التي تتحول إلى قصص نرويها لسنوات.

وتتميز الحملة بالإبداع والحس الفكاهي والمتعة، وتؤكد أن رأس الخيمة ليست وجهة يأتيها السياح لزيارتها فحسب، بل لعيش تجربة متكاملة بكل معنى الكلمة.