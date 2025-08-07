«الإمارات العالمية للألمنيوم» تبحث طرح أسهمها للاكتتاب العام

تدرس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إجراء طرح عام أولي لأسهمها، وفقاً لمصادر، وأرسلت الشركة طلبات تقديم عروض إلى عدد من البنوك، في إطار استكشافها لإمكانية الإدراج، في خطوة قد تدر عوائد بمليارات الدولارات.

وذكر مصدران أن شركة روتشيلد وشركاه تتولى تقديم المشورة للشركة في هذه الصفقة.

وكانت «الإمارات العالمية للألمنيوم» تدرس خيار الطرح العام منذ فترة، وهي تدير منشآت لصهر الألمنيوم في كل من أبوظبي ودبي.

وفي مقابلة مع «بلومبرغ» عام 2023، قال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة»، إن الشركة قد تطرح أسهمها للاكتتاب العام «ربما هذا العام»، وذلك بعد عامين من تقرير لوكالة بلومبرغ أفاد بأن الشركة كانت تستعد لتعيين بنوك من بينها «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، في صفقة قدرت قيمة الشركة حينها بأكثر من 15 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن اختيار سوق الإدراج سيكون مسألة رئيسية في الصفقة، حيث تسعى كل من أبوظبي ودبي إلى دفع الشركات للإدراج في بورصتيهما، في إطار جهودهما لتعزيز عمق أسواقهما المالية وتحقيق عائدات من الأصول الاستراتيجية، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة، وهي مبادرة ساعدت على تحويل الإمارات إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في الطروحات العامة عالمياً خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان أنها «تستكشف المتطلبات المحتملة لضمان الجاهزية، حال قرر المساهمون المضي قدماً في الطرح العام في المستقبل»، مؤكدة أن أي قرار بشأن الطرح لا يزال بيد المساهمين.