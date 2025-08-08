النفط يستقر وسط أنباء عن قمة ترامب وبوتين

استقرت أسعار النفط أمس، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت مبكر من الجلسة بعد أن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة، مما زاد التوقعات بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 67.1 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 64.55 دولاراً.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1 % أول من أمس، ليسجلا أدنى مستوى لهما في ثمانية أسابيع، بعد تصريحات ترامب بشأن التقدم المحرز في المحادثات مع موسكو.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن ترامب وبوتين سيلتقيان خلال الأيام المقبلة فيما ستكون أول قمة بين زعيمي البلدين منذ 2021.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن ترامب قد يلتقي بوتين في وقت قريب، ربما يكون الأسبوع المقبل على الرغم من أن الولايات المتحدة واصلت استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف، مستفيدة من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط السعودية لآسيا وواردات الخام الصينية القوية في يوليو، مضيفاً أن المكاسب كبحتها أنباء عن اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول من أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 3 ملايين برميل لتصل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس، متجاوزة بذلك الانخفاض المتوقع البالغ 591 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

وفي الصين، انخفضت واردات الخام في يوليو 5.4 % مقارنة مع يونيو، لكنها لا تزال مرتفعة 11.5 % على أساس سنوي، مع توقع المحللين أن يظل نشاط التكرير قوياً على المدى القريب.

قوة الطلب

ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أمس، أسعار نفطها الخام لشهر سبتمبر للمشترين الآسيويين، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي، نظراً لقلة المعروض وقوة الطلب.

مع ذلك، حدت الضبابية الاقتصادية العالمية من المكاسب بعد أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الهندية.

وفرض ترامب رسوماً جمركية إضافية 25 % على السلع الهندية أول من أمس، عازياً ذلك إلى استمرار واردات البلاد من النفط الروسي. وستدخل ضريبة الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ في 28 أغسطس. وقال ترامب إنه قد يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين.