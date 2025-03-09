مطار دبي 2024 يحلق في سماء الريادة العالمية



أرسى مطار دبي الدولي خلال عام 2024 معايير جديدة في قطاع الطيران العالمي، جعلته يتربع على عرش المطارات العالمية للعام العاشر على التوالي، محققاً إنجازات غير مسبوقة في تعزيز تجربة المسافرين، وتسهيل حركة الطيران الدولي ومناولة الشحن الجوي، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي جسراً يربط العالم، ويدعم فرصه المستقبلية.



وجاء الأداء القياسي لمطار دبي الدولي مدفوعاً بالنمو المستمر على مدار العام؛ وبالنجاح الكبير للاستراتيجيات المتبعة في تعزيز كفاءة العمليات، كما أسهم التوسع في البنية التحتية المتطورة وتحديث الأنظمة التكنولوجية في تسريع الإجراءات، وزيادة سلاسة حركة المسافرين عبر المطار.

ويواصل المطار الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة «دبي الاقتصادية D33»، التي تسعى إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً، من خلال إضافة 400 وجهة إلى خريطة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جعلها واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية في العالم.