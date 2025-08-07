«اقتصادية رأس الخيمة» تختتم مبادرة «المتسوق السعيد»

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة فعاليات مبادرتها التوعوية «المتسوق السعيد»، والتي أطلقت خلال موسم الصيف الجاري بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة (إدارة حماية ووقاية المجتمع)، مركز شباب رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة الثقافي، وذلك ضمن جهود تكاملية تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي لدى أفراد المجتمع.

وشهدت المبادرة، التي استهدفت المتسوقين في عدد من الأسواق والمتاجر الكبرى بالإمارة، مشاركة تفاعلية من 140 متسوقاً من مختلف الجنسيات، الذين أبدوا حرصاً على تبني سلوكيات شرائية صحيحة تنم عن وعي وفهم عميق للحقوق والواجبات الاستهلاكية.

وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية: «رصدت المبادرة السلوك الشرائي للمتسوقين وتقييم التزامهم بممارسات استهلاكية مسؤولة، منها مقارنة الأسعار المعروضة بالملصقات، والتحقق من صحة الفاتورة، والاحتفاظ بكتيب الضمان، وفهم تفاصيل الضرائب والسعر الإجمالي قبل إتمام الشراء».

وأشار إلى أن فريق الحماية التجارية بالدائرة وزع خلال الجولة الختامية هدايا رمزية على المستهلكين.