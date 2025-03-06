مطار دبي الأكبر عالمياً بالسعة المقعدية للرحلات الدولية في مارس

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال مارس الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 5.15 ملايين مقعد في مارس الجاري مقارنة مع 4.98 ملايين مقعد خلال مارس 2024 بنمو 3.4% ليحتفظ بالصدارة كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال مارس 2025، مع مواصلة كل من طيران الامارات وفلاي دبي عملياتهما التوسعية واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطار.

وأظهرت البيانات أن «دبي الدولي»، احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو مليون مقعد، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي سجل أكثر من 4.008 ملايين مقعد، ثم مطار "سنغافورة" بنحو 3.59 ملايين مقعد، واحتل مطار "سيول إنتشون" المركز الرابع بنحو 3.58 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام 3.29 ملايين مقعد، وجاء مطار مطار "هونغ كونغ " في المركز السادس بنحو 3.23 ملايين مقعد، وحل مطار "اسطنبول" سابعا بنحو 3.17 ملايين مقعد ، ثم مطار "باريس شارل ديجول" 3.16 ملايين مقعد، ومطار "فرانكفورت" 2.8 مليون مقعد، وفي المركز العاشر جاء مطار بانكوك 2.7 مليون مقعد.

كما واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي ليحل في المركز الثاني عالمياً، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا»، الذي حل أولا بنحو 5.36 ملايين مقعد.

ويسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دولة تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

ومع قدوم موسم الشتاء الغني بالفعاليات في دبي، واستضافة فعاليات عالمية كبرى واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، يستعد المطار لمواصلة نجاحه في عام 2025 وما بعده. ويضمن الالتزام الراسخ للمطار بتقديم تجارب استثنائية للضيوف المسافرين تعزيز مكانة مطار دبي الدولي بصفته الوجهة الأكثر ارتباطاً وتفضيلاً في العالم.