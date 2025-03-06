«الإنشاءات العربية» تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

تدرس شركة «الإنشاءات العربية» طرح أسهمها للاكتتاب العام في الإمارات، بهدف الاستفادة من ازدهار سوق العقارات في البلاد.

وقال أشخاص مطلعون، إن الشركة خاطبت بنوكاً تمهيداً للصفقة المحتملة. وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، إن عملية الطرح قد تجمع مئات الملايين من الدولارات، فيما لم يُحسم حجم أو توقيت الصفقة بعد.

وتشهد سوق العقارات في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعة بانخفاض الضرائب والسياسات الليبرالية لمنح التأشيرات، التي جذبت مليونيرات ووافدين من مختلف أنحاء العالم. كما أسهم تدفق المؤسسات المالية الكبرى في جعل أبوظبي ودبي من بين أفضل الوجهات العالمية للاستثمار العقاري السكني والتجاري.

وحققت شركات التطوير العقاري في الإمارات أرباحاً قياسية، فقفزت أسهم شركات مثل «الدار العقارية» و«إعمار العقارية» بنحو 70% في العام الماضي.

يُعزى هذا النمو القوي في السوق إلى تسارع نشاط الطروح العامة الأولية. وأفادت تقارير بأن شركة إنشاءات مدعومة من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسعى لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار، كما تخطط «دبي القابضة» لطرح محفظتين عقاريتين منفصلتين في السوق.

وتأسست شركة «الإنشاءات العربية» في سنة 1967، ونفذت العديد من المشاريع البارزة في الإمارات، ومن بينها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفندق قصر الإمارات، وبرج «العنوان سكاي فيو» في دبي، وفقاً لموقعها الإلكتروني. كما تشمل مشاريعها الحالية تطوير مجمع «سكس سينسيز ريزيدنسيز» في منطقة مارينا دبي.