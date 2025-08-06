21.4 مليار درهم أرباح بنوك دبي في النصف الأول

سجلت بنوك دبي خلال النصف الأول أرباحاً صافيةً بقيمة 21.43 مليار درهم، مقابل 22.7 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) أول 6 أشهر من العام فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته 12% إلى 23.9 مليار درهم.

ونجح «الإمارات الإسلامي» في تحقيق أرباح قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول بارتفاع 12%، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم ما يعكس زخم النمو القوي.

وسجلت الأرباح الصافية لبنك «المشرق» 3.47 مليارات درهم خلال النصف الأول، فيما

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي 10% إلى 3.73 مليارات درهم، مقابل 3.38 مليارات في الفترة نفسها من 2024.

وزادت الأرباح قبل الضريبة 16% على أساس سنوي إلى 4.3 مليارات درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات 5%.

وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.695 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقابل النصف الأول من 2024، وسجل البنك 1.86 مليار درهم، صافي أرباح قبل الضريبة بزيادة 16.7%.

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