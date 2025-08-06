«دبي للاستثمار» ترفع أرباحها قبل الضريبة إلى 546.28 مليون درهم خلال النصف الأول

أعلنت شركة دبي للاستثمار تحقيق أرباح (قبل خصم الضرائب) بلغت 546.28 مليون درهم خلال فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، وذلك مقارنة بـ431.68 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الربع الثاني (قبل خصم الضرائب) 361.39 مليون درهم مقارنة بـ309.34 ملايين خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعزى ارتفاع الربحية إلى الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، لا سيما على مستوى العقارات والتصنيع.

وقد حقق قطاع العقارات أداءً استثنائياً، مستنداً إلى النمو المستمر في عائدات الإيجارات.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 22.74 مليار درهم في 30 يونيو 202، مقارنة بـ21.10 مليار درهم في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، كما سجلت حقوق ملاك الشركة 13.89 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو، مقارنة بـ14.11 مليار درهم في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وحققت المجموعة إجمالي إيرادات بقيمة 1.89 مليار درهم عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ2.03 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «يؤكد أداء دبي للاستثمار في النصف الأول 2025 قوة محفظتها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات ذات القيمة المضافة التراكمية.

وتسهم العقارات على نحو رئيسي في تحقيق هذه النتائج، بفضل المحفظة الإيجارية المستقرة والتقدم الذي يتم إحرازه في مشاريع التطوير الواعدة.

في الوقت نفسه، استفادت أعمال التصنيع في المجموعة من ارتفاع مستويات الكفاءة التشغيلية وتنامي الطلب على نحو مستمر، ما عزز دورها ركيزة أساسية للنمو».

واستشرافاً للمستقبل، تتطلع دبي للاستثمار لتسريع وتيرة النمو عبر قطاعاتها الرئيسية، لا سيما القطاع العقاري والخدمات المالية.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 تقدماً مستمراً في المشاريع الرئيسية، إذ انطلقت أعمال البناء المبكرة في «أصايل أفنيو» كونها جزءاً من مشروع «تلال مردف» في دبي، بعد أن تم وضع حجر الأساس في يونيو 2025.

ويشهد التسليم التدريجي لفلل مشروع «دانه بيي» في جزيرة المرجان في رأس الخيمة تقدماً مطرداً، ما يؤكد التزام المجموعة بتسليم الوحدات في الوقت المناسب، كما يستمر التقدم في أعمال «فيوليت تاور» في قرية جميرا الدائرية في دبي، إذ تم الانتهاء من نحو 26% من أعمال البناء، ومن المتوقع أن يتم تسليمه بحلول الربع الثاني 2026.