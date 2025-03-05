«تنظيم الاتصالات»: 2000 شكوى على خدمات المشغّلين بتراجع 35 % منذ بداية العام

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قرابة 2000 شكوى من عملاء خدمات قطاع الاتصالات بالإمارات في شهري يناير وفبراير المنقضيين.

وأوضحت الهيئة، في بيانات حديثة لها، أن مجمل الشكاوى قد تقلص بأكثر من 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تقديم ما يتجاوز 3100 شكوى.

وطبقاً للبيانات يواصل المشغلون تطوير الخدمات بما يحافظ على تراجعات بنسب كبيرة في حجم الشكاوى بمعدلات بين 30 و40%. وكشفت الهيئة عن أن مشغلي الاتصالات بالدولة قد نجحا في إغلاق ما بين 88% و96% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات المقدمة في شأن الخدمات على مدار يناير وفبراير الماضيين.

ووفق مؤشرات الهيئة فإن تراجع مجمل الشكاوى قابله ارتفاع نسبة رضا أصحاب الشكاوى عن الحلول المقدمة للشكاوى المغلقة من قبل المشغلين إلى ما بين 94% و99% مقارنة بمعدلها ما بين 84% و85% في الفترة نفسها من العام الماضي بينما تراوح معدل عدم رضا العملاء عن الحلول المقدمة بين 1% و5% من مجمل أصحاب الشكاوى مقارنة بمتوسط بلغ 14% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق آلية الهيئة يستغرق السقف الزمني لحل الشكاوى 5 أيام عمل إذ ترسي منظومة فورية لتلقي الشكاوى على مدار اليوم مرتبطة بشكل مباشر مع مزودي الخدمات فيما عادة ما تشكل شكاوى الهواتف المتحركة الحصة الكبرى من شكاوى القطاع مقابل عدد المشتركين البالغ وفق أحدث بيانات المشغلين 22.2 مليون مشترك، وتليها شكاوى القطاع الثابت الذي يبلغ عدد عملائه 2.4 مليون مشترك متضمنة خدمات الإنترنت الثابت.