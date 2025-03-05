أم القيوين تحتضن سوق «اصنع في الإمارات الرمضاني»

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة سوق «اصنع في الإمارات الرمضاني»، في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، لتعزيز إقبال المستهلكين على المنتجات الإماراتية وتوفيرها بخصومات تصل إلى 50%، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات.

وأوضح أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شهد القطاع الصناعي منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، تقدماً كبيراً بتحقيق 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن نتائج عام 2024 سيتم الإعلان عنها قريباً لتعطى رسالة واضحة لقوة الاستراتيجيات الوطنية التي تم إطلاقها تحت مظلة الاستراتيجية، وتأثيرها على الحراك الصناعي في الدولة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة في القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحوافز والمبادرات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية، ومنها مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي نجحت في تخصيص فرص شراء بأكثر من 143 مليار درهم من المشتريات لصالح المصانع المحلية بنهاية عام 2024، داعياً المصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تجمع المصنعين والمستثمرين والمبتكرين، والمقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.

وأضاف: يهدف السوق الرمضاني الذي يقام بمشاركة 25 مصنعاً وطنياً، إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية وزيادة ثقة المستهلكين بها، ودعم المصانع الوطنية من خلال الترويج المباشر للمنتجات المصنعة محلياً، وتشجيع الاستهلاك المحلي بزيادة الوعي بجودة المنتجات الإماراتية، وتوفير أسعار تنافسية من خلال عروض وخصومات على المشتريات بالجملة وصلت إلى 50%، فضلاً عن تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق السوق يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين، ومن خلال هذه المبادرة، نوفر منصة تفاعلية تتيح للمصنعين المحليين فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي ويدعم مسيرة النمو الصناعي المستدام.