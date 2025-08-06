«ألفا ظبي» تخطط لزيادة الاستحواذات في الفترة المقبلة

تخطط مجموعة «ألفا ظبي» القابضة لتوسيع نطاق أعمال المجموعة الخارجية، عبر زيادة عدد الدول التي تعمل فيها، البالغ حالياً 45 دولة، ورفع معدلات الاستثمار، من خلال زيادة عدد الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت المجموعة، خلال الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها (الثلاثاء) بأبوظبي، إنه يوجد في أجندة مشاريع المجموعة العديد من المبادرات التطويرية تتضمن توسيع نطاق أعمالها خارجياً، وأعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة عن تسجيلها لإيرادات بقيمة 35.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، وصافي أرباح بلغ 6.6 مليارات درهم للنصف الأول من عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود خطط لتنفيذ المزيد من عمليات الإدراج لشركاتها في الأسواق المالية، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المدرجة بالفعل حالياً في السوق البالغ عددها 7 شركات.

وارتفعت القيمة السوقية للمجموعة إلى 124.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي النقد بنهاية النصف الأول من العام إلى 33.7 مليار درهم، في الوقت الذي تتوقع فيه المجموعة تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك تتراوح ما بين 17 إلى 17.5 مليار درهم بنهاية العام الجاري، ومعدل نمو سنوي ما بين 15 إلى 20%، مركب خلال الفترة 2026 - 2029.

وأفاد محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «إن الشركة ركزت خلال النصف الأول من عام 2025 على توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتنا، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة، التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي.

ويظل الابتكار والنمو المستدام الأساس الذي تنطلق منه استثماراتنا، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل».

وأضاف المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي: «ترتكز المجموعة على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البناءة، وهو ما تجسده نتائجنا المالية مع ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 34 % لتصل إلى 8.7 مليارات درهم. والمجموعة تواصل البناء على هذا الزخم».

وقال فادي سليمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالمجموعة: «إن الشركة التي تأسست في 2013، تعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها نحو250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، إضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى».