«مصدر» تتقدم سباق الاستحواذ على 49% من محفظة «إيبردرولا» الإسبانية للطاقة الشمسية بمليار دولار

أصبحت شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية، والصندوق السيادي النرويجي «نورغس بنك إنفستمنت مانجمنت»، وشركة «فورتسكو» الأسترالية، ضمن القائمة المختصرة للمتنافسين المختارين على شراء حصة في محفظة مشاريع طاقة شمسية تابعة لشركة «إيبردرولا» الإسبانية، حسب أشخاص مطلعين على الصفقة.

وتعتزم «إيبردرولا» للمرافق الإسبانية بيع حصة قدرها 49% من محفظة «برويكتو خولييتا» في مجال الطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الإجمالية نحو 1 غيغاواط، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، كون الأمر غير معلن.

أوضح أحد الأشخاص أن «إيبردرولا» تسعى للوصول إلى تقييم إجمالي للأصول لا يقل عن 900 مليون يورو (ما يعادل مليار دولار)، وتعد الصفقة المرتقبة مشابهة لعمليات التخارج، التي نفذتها «إيبردرولا» خلال السنوات القليلة الماضية.

تتيح هذه الاستراتيجية للشركة بيع حصص أقلية في مشاريع كبرى لشركاء ماليين، ما يسمح لها بالحفاظ على السيطرة على الأصول، وفي الوقت ذاته تجمع التمويل لتقليص الديون وخفض تكلفة رأس المال.

كما تستخدم الشركة عائدات ما يعرف بصفقات تدوير الأصول لتعزيز استثماراتها في شبكات الطاقة على مستوى العالم.

يتمتع بعض المستثمرين المتأهلين بسجل من إبرام الصفقات مع «إيبردرولا»، إذ استحوذ الصندوق السيادي النرويجي في عام 2023 على حصة في محفظة أخرى بقيمة 600 مليون يورو.

في العام نفسه باعت «إيبردرولا» حصة قدرها 49% من مشروع «بالتيك إيغل» لطاقة الرياح البحرية قبالة السواحل الألمانية إلى شركة «مصدر».

أعلنت «إيبردرولا» مؤخراً عن استثمار مشترك مع شركة «مصدر» المعروفة رسمياً باسم «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل»، في مشروع «إيست أنغليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.4 غيغاواط.