«أراضي دبي» تعالج 664 شكوى عقارية خلال يوليو

استقبلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ممثلة في إدارة الرقابة العقارية، 664 شكوى عقارية خلال شهر يوليو الماضي، وتم حلها ومعالجتها للحفاظ على حقوق المتعاملين.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 8 مخالفات عقارية خلال يوليو الماضي لجهات لم تلتزم بالتشريعات، بهدف حماية السوق خلال شهر.

كما ألزمت الدائرة 156 منشأة عقارية بتصحيح أوضاعها بعد ضبط مخالفات إعلانية في إطار تعزيز الشفافية، وتلقت 350 بلاغاً عن المكالمات غير المرغوب فيها، واتخذت الإجراءات المتبعة بشأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية 10 زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 65 إنذاراً قانونياً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.