«اقتصادية رأس الخيمة» تفتتح الدورة الخامسة لمعرض «الواعد الصغير»

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدورة الخامسة من معرض «الواعد الصغير»، المبادرة التي تستهدف تأهيل 16 طالباً وطالبة من الفئة العمرية بين 14 و17 عاماً، وتمكينهم من دخول عالم الأعمال مبكراً عبر تجربة عملية تحاكي بيئة السوق الواقعية. ويقام المعرض بمركز المنار مول التجاري.

وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المعرض يمثل المرحلة الثالثة والختامية من البرنامج الصيفي «الواعد الصغير»، الذي أطلقته الدائرة منذ 5 سنوات لبناء جيل واعد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمستقبلية، عبر خضوع المشاركين في برنامج تدريب مكثف يتضمن جوانب معرفية ومهارية، يتبعها تدريب ميداني، ثم خوض تجربة عرض المنتجات والخدمات داخل أحد المراكز التجارية الكبرى بالإمارة.

وأشارت إلى أن البرنامج تلقى أكثر من 150 طلباً من الراغبين بالاشتراك، حيث أجريت للمتقدمين مقابلات شخصية، أسفرت عن اختيار 16 طالباً وطالبة بواقع 8 من الذكور و8 من الإناث.

وتألف البرنامج من 3 مراحل، بدأت بورش تدريبية مكثفة في المرحلة الأولى بالتعاون مع الشركات والمؤسسات داخل رأس الخيمة وخارجها.

وفي المرحلة الثانية تم إخضاع المشاركين لبرنامج تدريب عملي ميداني داخل المنشآت التجارية.