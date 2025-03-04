1.94 مليون زائر لدبي خلال يناير الماضي بنمو 9%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي بدعم من زيادة التدفقات السياحية، ونشاط حركة الطيران، وزيادة الفعاليات والأنشطة، التي تم تنظيمها في الإمارة، حيث أظهرت البيانات الشهرية أن دبي استقبلت خلال شهر يناير الماضي أكثر من 1.94 مليون سائح دولي، بزيادة أكثر من 9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والتي سجلت فيها 1.77 ملايين زائر.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية المحجوزة خلال شهر يناير الماضي نحو 4.01 ملايين ليلة فندقية بنمو 4%، مقارنة بـ3.84 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.7 ليالٍ خلال الزيارة.

سعر الغرفة

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال شهر يناير إلى 683 درهماً، مقارنة بـ 643 دراهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 8 %، ليصل إلى 576 درهماً مقارنة بـ 535 درهماً في يناير 2024.

وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 153.65 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 831 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 2%، في عدد الغرف و1% في عدد المنشآت.

واستحوذت فنادق 5 نجوم على 35 % بإجمالي عدد الغرف بـ 54.08 ألف غرفة ضمن 168 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 197 فندقاً تضم 43.59 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 279 فندقاً تضم نحو 29.87 ألف غرفة فندقية.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال شهر يناير إلى 84%، مقارنة مع 83%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الشقق الفندقية الفخمة والفنادق من فئة 4 نجوم أعلى معدل بلغ 86%، مقابل 85% للشقق المتوسطة، وسجلت الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم نسبة 84%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم نسب إشغال بلغت 83 %.

ترتيب

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 19 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهر يناير الماضي بما يعادل 369 ألف زائر، فيما استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 18 % بما يعادل 341 ألف زائر، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ15 % بنحو 285 ألف زائر، تليها منطقة جنوب آسيا بـ 14 %، بنحو 271 ألف زائر ، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 236 ألف زائر، و10 % من دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بما يعادل 187 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكتين نحو 135 ألف زائر بما يعادل 7%، و 5% من أفريقيا بنحو 76 ألف زائر و 2% من أستراليا بنحو 41 ألف زائر.

ونجحت دبي في ترسيخ مكانتها وجهة للعيش والإقامة والسياحة والأعمال والتسوق، ما يشجع تدفق الزوار، موضحين أن العودة القوية للفعاليات والمعارض تزيد الزخم السياحي للإمارة، والذي يتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية، خلال الأشهر المقبلة.