مطار دبي يواصل الصدارة عالمياً بالسعة المقعدية في أغسطس

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بالصدارة العالمية في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر أغسطس الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت بيانات المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي ارتفع إلى 5.34 ملايين مقعد (10.68 ملايين في الاتجاهين)، مقابل 5.17 ملايين مقعد في أغسطس 2024 بزيادة أكثر من 170 ألف مقعد جديد.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي.

وبحسب التقرير الشهري للمؤسسة حل مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً أكثر 4.29 ملايين مقعد، وجاء مطار سيؤول في المركز الثالث مسجلاً 3.82 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.79 ملايين مقعد، وجاء مطار إسطنبول خامساً بنحو 3.75 ملايين مقعد، ثم مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي في المركز السادس مسجلاً 3.69 ملايين مقعد.

وحل مطار سنغافورة في المركز السابع مسجلاً 3.51 ملايين مقعد، ثم مطار فرانكفورت 3.49 ملايين مقعد، ومطار هونغ كونغ الدولي بنحو 3.39 ملايين مقعد، وجاء مطار الدوحة في المركز العاشر بنحو 2.8 مليون مقعد.

ومن حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فقد أظهر التقرير أن مطار دبي الدولي حل في المركز الثاني عالمياً بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي سجل 5.43 ملايين مقعد مجدول خلال أغسطس الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.82 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليأتي في المركز الثالث بعد مطار دبي.

ويتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية مركزاً عالمياً للطيران، حيث يرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول حول العالم، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.

وخلال النصف الثاني من العام، تستعد دبي لزيادة كبيرة في حركة السفر، بداية من ذروة موسم العودة للمدارس وموسم الشتاء الزاخر بالعديد من الفعاليات الدولية.