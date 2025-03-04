«المركزي»: دبي تحتضن %61 من البنوك وشركات الصرافة بالإمارات

أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن دبي تحتضن نحو 61% من مجمل البنوك وشركات الصرافة العاملة في الدولة ما يبرز قوة القطاع المالي والمصرفي للإمارة والذي يضم الحصة الأكبر من المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي في الإمارات.

وطبقاً لبيانات التراخيص الممنوحة من المركزي حتى شهر يناير من السنة الجارية 2025 فإن نحو 83 مؤسسة مرخصة في الصرافات والبنوك تعمل في الإمارة من مجمل 135 مؤسسة مرخصة. ووفق توزيع الأنشطة، تضم الإمارة وحدها 70% من شركات الصرافة بـ51 شركة من مجمل 73 شركة مرخصة للعمل في الدولة. ويبرز ذلك الانتشار الواضح وحجم الطلب وجاذبية وانسياب التحويلات المالية.

بينما كانت حصة الإمارة من البنوك على حدة 52% بما يوازي 32 بنكاً من مجمل 62 بنكاً تعمل في القطاع المصرفي بالدولة. وتضم الإمارة 8 بنوك وطنية إلى جانب 24 بنكاً أجنبياً وبحصة أكثر من 63% من مجمل 38 بنكاً أجنبياً تعمل في الإمارات كما تتركز في الإمارة الحصة الأكبر من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية بنحو 37 مكتباً تمثيلياً للبنوك من أصل 59 مكتباً تعمل في الدولة.

وطبقاً للبيانات، فإن الإمارة بشكل عام تحتضن الحصة الأكبر من المؤسسات المرخصة في القطاع المصرفي في الإمارات عبر 6 قطاعات أساسية، فإلى جانب الصرافات والبنوك ومكاتب التمثيل المصرفي الأجنبية تضم أيضاً نحو 13 شركة عاملة في أنشطة التمويل من أصل 18 شركة إلى جانب نحو 19 شركة للدفع بالتجزئة من أصل 23 شركة في الدولة، علاوة على 9 شركات من أصل 13 شركة تعمل في أنشطة تسهيلات القيم المالية المخزنة.