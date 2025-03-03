"تدوير" .. حلول مبتكرة في الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات

تلعب مجموعة “تدوير” دورًا محوريًا في تعزيز الاستدامة في دولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، عبر تطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات وتشجيع الاقتصاد الدائري لتقليل التأثير البيئي للأنشطة البشرية وتحقيق أهداف الاستدامة.

وأكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، أن المجموعة تتبني الاقتصاد الدائري كنموذج أساسي لأعمالها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبني السياسات المستدامة من خلال مبادرة "صفر نفايات".

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المجموعة تساهم في تحقيق أهداف الاقتصاد التدويري في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والإستراتيجيات المستدامة، حيث تعمل على تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات من خلال تعزيز عمليات إعادة التدوير، كما تستخدم التقنيات الحديثة لتحويل النفايات إلى طاقة ومواد قابلة للاستخدام مجددًا.

وأشار إلى أن المجموعة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لتحسين عمليات جمع النفايات وفرزها ومعالجتها، ما يساهم في زيادة كفاءة إدارة الموارد وتقليل الهدر.

ولفت إلى التعاون المثمر مع القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات في مشاريع إعادة التدوير والبنية التحتية المستدامة، لتوفير فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الاستدامة.

وقال الظاهري إن مجموعة تدوير تساهم في نشر الوعي حول أهمية الفرز من المصدر وتقليل الاستهلاك غير المستدام، من خلال المبادرات المجتمعية وبرامج التثقيف البيئي، ما يشجع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مسؤولة، لافتا إلى أن جهود المجموعة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري 2031 ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وأوضح أنه من التحديات التي تواجه المجموعة في عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها، ارتفاع معدلات إنتاج النفايات بشكل عام، وانخفاض الوعي البيئي بشأن فصل النفايات أو كيفية التخلص منها، بالإضافة إلى التوسع الحضري السريع.

وذكر أن المجموعة تتعاون مع شركة "إنفيروسرف" للتعامل مع النفايات الإلكترونية وفق أعلى المعايير البيئية لضمان إعادة تدويرها بشكل آمن ومستدام.

وأضاف أن العملية تبدأ بتصنيف النفايات الإلكترونية بدقة، ثم يتم تطبيق تقنيات متقدمة لمحو البيانات وتدميرها لضمان عدم استرجاعها بما يساهم في تقليل التأثير البيئي.

وعن دور “تدوير” في تقليل البصمة الكربونية للدولة، أكد الظاهري أن المجموعة تركز على تحويل النفايات بعيدًا عن المكبات، حيث تسعى لتحقيق هدف تدوير 80% من النفايات بحلول عام 2030.

وأضاف أنه يتم تطبيق مبادرات متنوعة لتحويل النفايات إلى طاقة بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال الظاهري إن “تدوير” تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الذكية وتعزيز منشآت إعادة التدوير، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الدائري.

وذكر أنه في إطار المبادرات المجتمعية أطلقت المجموعة حملة واسعة لزيادة الوعي حول الاستدامة بين طلبة المدارس في الإمارات احتفاءً عيد الاتحاد الثالث والخمسين، شملت ورش عمل تفاعلية ومسابقات وعروض حية لإعادة التدوير بهدف تعزيز أهمية إعادة التدوير وتقليل النفايات.