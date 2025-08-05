5.28 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة النصفية بارتفاع 26 %

كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن إصدار ما مجموعه 17356 شهادة منشأ، بزيادة نسبتها 14% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل شهر مايو العدد الأكبر من الشهادات بإجمالي 3.228 شهادة، كما بلغت قيمة السلع المصدرة بموجب هذه الشهادات، نحو 5.28 مليارات درهم، محققة نمواً قدره 26% عن الفترة نفسها من عام 2024.

وقال الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، إن إجمالي رؤوس الأموال المقدّرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة، بلغ حتى نهاية النصف الأول 2025، نحو 1.1 مليار درهم.

يأتي ذلك دون احتساب استثمارات 137 منشأة جديدة في المناطق الحرة، برأسمال يصل إلى 293 مليون درهم، بالإضافة إلى 58 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بلغ رأسمالها حوالي 106 ملايين درهم، وساهمت هذه المشاريع في توفير نحو 1107 فرص عمل جديدة، ما يعكس استمرار النمو في قطاع الأعمال بالإمارة.

وأشار إلى أن إحصاءات العضويات الجديدة لدى الغرفة، أظهرت تنوعاً كبيراً في جنسيات المستثمرين، إذ بلغ عددهم 1663 مستثمراً، يمثلون 67 جنسية من مختلف دول العالم، وتصدرت الهند قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً، بنسبة 35%، تلتها بنغلاديش (14%)، وباكستان (12%)، ثم مصر وسوريا والأردن والصين ولبنان والسودان وأفغانستان وكندا، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى.

وأضاف: تصدرت السعودية، كأكبر وجهة تصدير، بعدد 6,086 شهادة منشأ وسلع، بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 1398 شهادة، بقيمة 125 مليون درهم، ثم الكويت بـ 693 شهادة، بقيمة 222 مليون درهم، والعراق بـ 668 شهادة، تجاوزت قيمة صادراتها مليار درهم، وشملت الصادرات أسواقاً في 143 دولة من مختلف القارات، كما أُصدرت 1872 شهادة منشأ من منشآت المناطق الحرة إلى السوق المحلي، بقيمة سلع تقدّر بـ 385 مليون درهم.

وأضاف الشميلي: تنوعت البضائع التي تم تصديرها خلال هذه الفترة، حيث شكلت الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية النسبة الأكبر، بـ 42% من إجمالي الشهادات، تلتها منتجات المملكة النباتية بـ 24%، كما بلغت نسبة منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ 20%، في حين شكلت الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والشموع، ما نسبته 14%.