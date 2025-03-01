حصة أسواق المنطقة من صادرات غرفة دبي 202476 %

تشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دبي ودول المنطقة نموذجاً ناجحاً للتعاون الفاعل الذي يسهم في تعزيز التبادل التجاري واستدامة النمو الاقتصادي ويعكس نجاح جهود واستراتيجيات تطوير القطاع الذي يشكل محورياً رئيسياً في تحقيق الأهداف التي وضعتها أجندة دبي الاقتصادية D33، ومنها مضاعفة حجم التجارة الخارجية.

وكشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال عام 2024، باستحواذها على أكثر من 76 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة تعادل 237.8 مليار درهم من إجمالي 309.6 مليارات درهم إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام 2024.

وتصدرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال عام 2024، باستحواذها على 52 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي نحو 161 مليار درهم، ما يعكس أهمية السوق الخليجية في تجارة أعضاء الغرفة.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 24.8 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 76.8 مليار درهم.وجاءت أسواق القارة الأفريقية المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في عام 2024، باستحواذها على 10 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 30.9 مليار درهم.

واحتلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.6 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى نحو 29.7 مليار درهم.

حصة أوروبا

وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة ضمن القائمة باستحواذها على 2.5 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 7.9 مليارات درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة 0.7 %، وبقيمة إجمالية للصادرات بلغت نحو 2 مليار درهم.

واحتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت على ما يقارب 0.5 % من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في عام 2024، وبقيمة بلغت 1.4 مليار درهم.