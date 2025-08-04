طيران الإمارات تشيد بارتفاع حجوزات الدرجات الممتازة إلى المملكة المتحدة

سجلت شركة طيران الإمارات ارتفاعا في الحجوزات من قبل الزوار الأثرياء إلى المملكة المتحدة، وقالت إن هذا الارتفاع "يدفع النمو الاقتصادي" في البلاد.

ووفقا للشركة، ارتفعت حجوزات مقاعد الدرجة الأولى على الرحلات القادمة من الصين والهند خلال النصف الأول من العام بنسبة 27% و17% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبالنسبة للسفر من أستراليا، كانت الزيادة في حجوزات درجة الأعمال 10%، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وذكرت شركة طيران الإمارات إن المطارات الإقليمية في المملكة المتحدة مثل جلاسكو ونيوكاسل من المتوقع أن تشهد عددا متزايدا من الزوار الصينيين، مع توقع ارتفاع أعداد الركاب القادمين بنسبة 18% و45% على التوالي في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي.

وجميع رحلات طيران الإمارات على هذه المسارات تتضمن تغيير الطائرات في دبي.

ووقعت شركة الطيران مؤخرا على إعلان نوايا مع وكالة السياحة "فيزيت بريتن" لتعزيز السياحة الوافدة.

وقال جبر العزيبي، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة المملكة المتحدة في طيران الإمارات: "تعد المملكة المتحدة واحدة من أهم الأسواق في شبكة طيران الإمارات العالمية، ويعكس النمو في الحجوزات الذي شهدناه على مدار العام الماضي ذلك".

وأضاف: "لقد رأينا زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين من وجهات رئيسية مثل أستراليا، والهند، والصين، مما يدفع النمو الاقتصادي هنا في المملكة المتحدة".

وتابع "شراكتنا مع فيزيت بريتن تؤكد التزامنا بتنمية السياحة للمملكة المتحدة من الأسواق الاستراتيجية الرئيسية".

وتطمح الحكومة البريطانية أن تستقبل المملكة المتحدة 50 مليون زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030.

وتم تسجيل ما يقدر بـ 41.2 مليون زيارة وافدة في عام 2024.

وقالت الرئيسة التنفيذية لفيزيت بريتن، باتريشيا ييتس: "يعد توسيع مسارات الطيران وسعة المقاعد في منافذنا الإقليمية أمرا بالغ الأهمية لعرضنا السياحي التنافسي".

وتابعت "من المتوقع أن ينفق الزوار الدوليون أكثر من 34 مليار جنيه إسترليني(45.11 مليار دولار) في المملكة المتحدة هذا العام".

وأضافت "إن تسهيل استكشاف الزوار لبلدنا ومناطقنا يعزز هذا الإنفاق عبر المزيد من أنحاء بريطانيا، ويدعم الوظائف والشركات ويدفع النمو للاقتصادات المحلية".