47.3 ملياراً إيرادات «الاتصالات» في الإمارات 2024

بلغت إيرادات خدمات الاتصالات المقدمة في الإمارات 47.3 مليار درهم خلال 2024، متضمنة إيرادات كافة خدمات الهواتف المتحركة والثابتة وأنشطة بيع الهواتف والخدمات المختلفة المقدمة من مشغلي الاتصالات المحليين.

وأوضحت بيانات النتائج المالية الربعية للمشغلين أن قطاع الهاتف المتحرك تصدر إيرادات الخدمات بحصة تجاوزت 39.1 % من الإيرادات الإجمالية، مسجلاً 18.5 مليار درهم.

وكان نصيب خدمات القطاع الثابت متضمنة خدمات الإنترنت 31.5% من الإجمالي بما يقارب 14.9 مليار درهم، أما أنشطة بيع الجملة والأجهزة الذكية فقد حققت إيرادات إجمالية قدرها 13.9 مليار درهم بنسبة 29.4% من إجمالي إيرادات خدمات القطاع.

وحقق الربع الأخير أفضل نتائج ربعية خلال عام 2024 بإيرادات قدرها 12.3 مليار درهم مقابل إيرادات ربعية 11.8 مليار درهم لكل من الربع الثالث والربع الأول على حدة بينما كان الربع الثاني الأقل معدلاً بحصة 11.4 ملياراً.

وأظهرت بيانات النتائج المالية أن إجمالي عدد مشتركي كافة خدمات الاتصالات المحلية ارتفع إلى 24.6 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، وتباينت قاعدة المشتركين طبقاً لنوعية الخدمة، حيث استحوذت أنشطة الهاتف المتحرك على حصة 90.2% من إجمالي المشتركين بقرابة 22.2 مليون مشترك.

وبلغت حصة خدمات القطاع الثابت وفق نتائج المشغلين 9.8% من إجمالي قاعدة مشتركي الخدمات بما يناهز 2.4 مليون مشترك.