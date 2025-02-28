عبدالله بن طوق لـ « البيان »: الإمارات أرض الفرص ونمو اقتصادنا سيتجاوز 6 % في السنوات المقبلة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد - في تصريحات خاصة لـ«البيان» في ختام قمة «إنفستوبيا 2025» بأبوظبي يوم أمس، أن «إنفستوبيا» انطلقت في الإمارات قبل نحو 4 سنوات ونصف السنة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كفكرة ضمن «مشاريع الخمسين» وخطط تطوير الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً القادمة.

وقال: كانت فكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي كيف تحول دولة الإمارات المحن والأزمات العالمية إلى فرص ومنح يمكن الاستفادة منها، مؤكداً بقوله: اليوم قمة «إنفستوبيا» أصبحت إحدى أهم الفعاليات التي تترقبها المنظمات والمؤسسات العالمية والخبراء من مختلف دول العالم.

وقال وزير الاقتصاد: الإمارات أرض الفرص ودولة تتحقق فيها الأحلام.. ورأينا كيف تجاوز النمو الاقتصادي 7 % في إحدى السنوات الماضية، وكذلك رأينا النمو يتجاوز 5 و6 % في كثير من السنوات الماضية.

كما تتوقع المؤسسات العالمية أن الاقتصاد الإماراتي سيحقق نسبة نمو ستتجاوز 6% خلال السنوات المقبلة رغم ما يمر به العالم من أزمات.

وتابع: ما حققناه من نتائج مبشرة جاء بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة لتطوير اقتصادنا الوطني.

حضور قوي وفعال

واختتمت «إنفستوبيا 2025» أمس فعالياتها والتي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وشهدت هذه النسخة التي عُقدت تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة»، حضوراً قوياً وفعالاً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث شارك فيها أكثر من 100 متحدث ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 3000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

جلسات وشراكات

وتضمنت فعاليات «إنفستوبيا 2025» تنظيم 51 جلسة نقاشية و15 اجتماع طاولة مستديرة، حيث أوصى المشاركون خلالها بأهمية تسريع وتيرة الاستثمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وبناء الشراكات التجارية المثمرة التي تدعم مواجهة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، واستغلال كافة الممكنات المالية والتمويلات لسد فجوات عجز التمويل التي يمكن أن تحدث عند تطوير مشاريع جديدة تدعم خلق نماذج مبتكرة للاقتصاد الدائري.

وأسفرت الدورة الرابعة لـ«إنفستوبيا» عن توقيع 24 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة ومنها الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ومن بينها 14 شراكة جديدة لـ«إنفستوبيا» مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الكبرى على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي لتعزيز التعاون في الفعاليات والمؤتمرات القادمة لإنفستوبيا، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في المجالات الابتكارية والإبداعية، و6 شراكات بين مبادرة «100 شركة من المستقبل» وشركات كبرى وحاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرامية إلى تعزيز جهود الدولة في التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، و6 اتفاقيات وقّعها الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) مع مؤسسات وحاضنات أعمال ومنها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وHub71، وكلية أبوظبي للإدارة.

مبادرة «تحدي الأثر المستدام»

وشهدت «إنفستوبيا» في نسختها الحالية، إطلاق مبادرة جديدة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعة «مجرى»، وهي مبادرة «تحدي الأثر المستدام»، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، واستعراض أبرز مشاريع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، حيث تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

وشهدت «إنفستوبيا 2025» انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين العربي والآسيوي في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية ومنها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتحديات الجديدة مثل تغير المناخ.

كما استضافت نسخة جديدة من قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب، والتي وفرت منصة بارزة لاستكشاف فرص جديدة في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال، ودفع التعاون الصيني العربي إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات والقطاعات، وتسليط الضوء على المُمكنات والمقومات التي تتمتع بها بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، حيث تحدث في هذه القمة 18 متحدثاً، وحضرها أكثر من 100 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.

دعم مجتمع الأعمال المحلي

وتضمنت فعاليات «إنفستوبيا 2025» عقد الاجتماع الثاني لمبادرة «Next50»، والذي ناقش مجموعة من الآليات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من البيئة المحفزة للابتكار في الدولة، وكذلك فرص الاستثمار الواعدة في القطاعات الاقتصادية سريعة النمو بالأسواق الإماراتية.

وتجمع هذه المبادرة 50 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لشركات إماراتية في قطاعات التمويل والبناء والسياحة والخدمات وغيرها، تتجاوز عائداتها مجتمعة عشرات المليارات، والتي تمثل قصص نجاح حققها القطاع الخاص.