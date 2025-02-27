الاتحاد الدولي للاتصالات: الإمارات الأولى عربياً في نسبة انتشار خطوط «المتحرك»

أظهرت دراسة حديثة للاتحاد الدولي للاتصالات تصدّر الإمارات عربياً في نسبة انتشار اشتراكات الهواتف المتحركة في ظل ارتفاع نسبة الاعتماد على الهواتف المتحركة وزيادة الخدمات المعززة لاقتناء خطوط الهواتف.

وأوضحت دراسة حول توجهات القطاع الرقمي بالمنطقة العربية أن الإمارات كانت أيضاً الأقل عربياً في كلفة الخدمات مقابل دخل الفرد في 2024 مع تصدرها أيضاً مؤشرات تنافسية أخرى على صعيد جودة خدمات الاتصالات وفق المعايير العالمية بشأن انتشار تغطية الجيل الخامس إلى جانب نطاق انتشار خدمات الإنترنت المتطور عريض النطاق مقابل حجم السوق.

وأظهرت بيانات الدراسة أن قطاع الهواتف المتحركة بالإمارات جاء وفق آخر المؤشرات المتاحة في صدارة انتشار خطوط المتحرك بنسبة ناهزت 200% لكل 100 فرد وبفارق واضح عن أسواق الاتصالات الأخرى عربياً.

وجاء السوق المحلي بالمرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية في انتشار الإنترنت الثابت بمعدل 37% لكل 100 مشترك، حيث حقق السوقان أيضاً فوارق كبيرة في انتشار الإنترنت المتطور عريض النطاق مقابل كافة الأسواق العربية الأخرى.

وأوضح التقرير بأن المنطقة العربية قد شهدت بين 2020 و2024 ارتفاعاً في تغطية شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول من 8 إلى 13% من إجمالي السكان فيما ألقى التقرير الضوء على حلول الإمارات ضمن أربعة اقتصاديات عربية تتمتع بتغطية أكثر من 99% لشبكة الجيل الخامس.

وبالنسبة لجودة الشبكات في المنطقة العربية، فقد غطت شبكات الهاتف المحمول للجيل الرابع إجمالي 87% من السكان في عام 2024، وهو أقل قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 92%، بينما كان 95% من السكان في الدول العربية قادرين على الوصول إلى شبكة النطاق العريض المحمول من الجيل الثالث.

وعلى صعيد نسب استخدام الإنترنت، حققت المنطقة العربية مؤشرات تنافسية، حيث شهدت في الفترة ما بين عامي 2019 و2024 ارتفاع حركة مرور النطاق العريض المتنقل الشهرية في المنطقة من 5 إلى 16 جيجابايت لكل اشتراك في النطاق، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي، والذي زاد من 6 إلى 14 جيجابايت شهرياً خلال الفترة نفسها، وحدث تطور مماثل في حركة مرور النطاق العريض الثابت والتي زادت في الدول العربية من 136 جيجابايت شهرياً إلى 371 جيجابايت لكل اشتراك، بينما زادت عالمياً من 141 إلى 311 جيجابايت.

أما على صعيد كلفة وأسعار الخدمات، تصدر قطاع الاتصالات في الإمارات كأرخص الأسواق في كلفة الاتصالات والإنترنت مقابل الدخل الإجمالي للفرد، حيث حققت نسباً ما بين 0.4% و0.5% على صعيد الهاتف المتحرك والإنترنت الثابت.